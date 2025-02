Nubank perde US$ 8 bi em valor de mercado após divulgar resultados de 2024

O Nubank perdeu cerca de US$ 8,3 bilhões (R$ 47,9 bilhões na cotação atual) em valor de mercado desde que divulgou os resultados de 2024, no dia 20 de fevereiro. Para analistas, os números mostraram que o banco entra em uma nova fase, na qual garantir o ritmo de crescimento dos últimos anos será mais desafiador.

Entenda

Ação do Nubank despencou quase 19% após a divulgação do balanço de 2024. A empresa chegou a perder cerca de US$ 12 bilhões em valor de mercado na sexta-feira (21), mas recuperou parte das perdas nos últimos dias. Hoje vale cerca de US$ 55 bilhões na Bolsa de Nova York.

Balanço mostrou crescimento na receita e no lucro. O Nubank teve crescimento de 43% na receita e de mais de 80% no lucro em 2024. O faturamento do banco no ano passado foi de US$ 11,5 bilhões, ante US$ 8 bilhões em 2023. Já o lucro líquido ajustado fechou o ano em US$ 2,2 bilhões, ante US$ 1,2 bilhão em 2023.

Porém, os números mostram uma desaceleração da empresa. A receita cresceu 24% no quarto trimestre de 2024, ante um crescimento de 38% no terceiro trimestre do mesmo ano e de 66% no quarto trimestre de 2023. Já o lucro cresceu 54% no quarto trimestre de 2024, ante o quarto trimestre do ano anterior. No quarto trimestre de 2023, o crescimento frente ao mesmo trimestre de 2022 foi de quase 250%.

Apesar de manter o ritmo de crescimento da sua base de clientes, o crescimento do banco está desacelerando. O mercado já estava começando a se preocupar com isso e, daqui para frente, esse vai ser o tom das divulgações. O crescimento relativo tende a ser cada vez menor.

Rafael Ragazi, sócio e analista de ações da Nord Investimentos

Inadimplência e rentabilidade

Inadimplência dobrou nos últimos anos. Outro ponto que chamou a atenção dos investidores e analistas foi o avanço da inadimplência. A inadimplência medida pelos créditos em atraso há mais de 90 dias foi de 7% no quarto trimestre de 2024. Houve queda na comparação com o trimestre anterior, quando o índice chegou a 7,2%. Ainda assim há uma alta significativa nos últimos anos. Em 2021, o indicador estava na casa dos 3%.

O banco não ampliou suas provisões na mesma proporção. Segundo Ragazi, da Nord, a instituição não ampliou suas provisões para perdas na medida necessária para fazer frente ao aumento da inadimplência. "Isso não faz nenhum sentido e é um sinal de alerta. O banco observar sua inadimplência subir e não lançar provisões na mesma proporção pode gerar um problema lá na frente", diz.

Desaceleração do crescimento da carteira pode elevar ainda mais a inadimplência no futuro. O momento de crescimento menos acelerado da companhia pode levar a um crescimento da inadimplência, o que também preocupa o investidor. "Com a desaceleração, há uma preocupação com a inadimplência futura e esse ponto pegou bastante. É um efeito matemático: quando se coloca pouca carteira nova para dentro você começa a sentir mais o efeito da carteira que já existe", diz Larissa Quaresma, analista do setor bancário da Empiricus.

Os números também indicam dificuldade em manter a rentabilidade. A receita média mensal por cliente ativo caiu de US$ 11,4 no início do ano para US$ 10,7 no quarto trimestre. A margem financeira líquida (NIM, na sigla em inglês) também caiu: foi de 19,8% no segundo trimestre para 17,7% no quarto trimestre de 2024. "Isso mostra uma dificuldade em aumentar a monetização do cliente e em manter a rentabilidade", diz Ragazi, da Nord.

Produtos com maior potencial de crescimento têm rentabilidade menor. Para Quaresma, da Empiricus, o banco chegou em um patamar no qual o crescimento da base de clientes, hoje na casa dos 100 milhões, chegou a um pico, ou seja, o crescimento da base de clientes agora tende a ser menor. Com isso, o que deve puxar os resultados da empresa são principalmente novos produtos aos clientes já existentes. E esses novos produtos, como crédito consignado, têm uma rentabilidade menor que a do cartão de crédito.

O Nubank começou pelos produtos mais rentáveis no setor financeiro, que são o cartão de crédito e o crédito pessoal. Agora, começamos a ver o crédito consignado, ou mesmo financiamentos de alto valor. Isso tem um efeito de um retorno menor de forma estrutural, embora o discurso da companhia não seja esse.

Larissa Quaresma, analista do setor bancário da Empiricus

Venda de ações

Diretor financeiro vendeu ações dias antes da divulgação de resultados. Um ponto que chamou a atenção de investidores foi o fato de que Guilherme Lago, CFO do banco, embolsou cerca de US$ 20 milhões com três vendas de ações da empresa em fevereiro, poucos dias antes da divulgação do balanço da companhia. As operações ocorreram com o papel a US$ 14. Hoje eles valem cerca de US$ 11,50.

Venda havia sido planejada meses atrás. Em nota, o Nubank esclareceu que as operações foram definidas meses atrás, com base na regra 10b5, criada pela SEC (a CVM dos Estados Unidos) para permitir que executivos de empresas listadas nas bolsas americanas possam vender ações sem sofrerem acusações de uso de informação privilegiada. Por esse procedimento, a venda das ações acontece de forma automática, quando os papéis chegam nos valores estipulados pelo executivo no planejamento.

Novo momento do Nubank

Banco entra em nova fase, de crescimento mais desafiador. Para analistas, os números de 2024 indicam que o Nubank entra em uma nova fase, em que a empresa deve encontrar maior dificuldade para crescer.

Depois da divulgação do balanço, o BTG Pactual e a XP Investimentos mantiveram a recomendação neutra para as ações do Nubank, segundo relatórios distribuídos a clientes. O BTG tem um preço-alvo de 12 meses para o papel de US$ 11,50 — o que significa que vê espaço para uma alta de cerca de 4% à frente depois da alta de quase 21% nos últimos 12 meses.

O negócio no Brasil está mostrando crescentes sinais de maturidade, com menor espaço para crescimento, especialmente no cartão de crédito, e no Pix parcelado. Continuamos construtivos na tese de investimento, mas neutros na ação devido ao seu valuation.

Eduardo Rosman e equipe, analistas do BTG Pactual, em relatório

O Bank of America é mais otimista quanto ao potencial de valorização da ação do Nubank. Para os analistas do banco, o preço-alvo da ação é de US$ 14.