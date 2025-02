Lucro líquido da Ambev cresce 11% e soma R$ 5,024 bilhões no 4º trimestre

A Ambev apresentou lucro líquido de R$ 5,024 bilhões no quarto trimestre de 2024, crescimento de 11% frente ao mesmo período de 2023. No acumulado do ano, o lucro somou R$ 14,8 bilhões, queda de 0,8% frente a 2023.

A companhia destaca que o lucro ajustado teve alta anual de 7,5% no trimestre, a R$ 5,018 bilhões, impulsionado pelo crescimento do Ebitda ajustado e melhor resultado financeiro líquido.

"O resultado foi parcialmente compensado pelo aumento das despesas com imposto de renda no Brasil, à medida que superamos a depreciação cambial na Argentina em 2023", disse a Ambev em release de resultados.

Já o Ebitda, sigla para Lucros antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização, ajustado totalizou R$ 9,619 bilhões no trimestre, avanço de 34,5% ante um ano antes. Em 2024, o Ebitda alcançou R$ 29 bilhões, com alta de 14%.

No trimestre reportado, a margem bruta expandiu 170 pontos-base, para 53,7%, e a margem Ebitda ajustado subiu 180 pontos., para 35,6%. No ano cheio, a empresa afirma que houve expansão de ambas as margem em todas as unidades de negócio.

A receita líquida, por sua vez, foi de R$ 27 bilhões no quarto trimestre, alta anual de 35,2%. Em 2024, subiu 12,2% ante o ano anterior, para R$ 89,4 bilhões.

A receita líquida aumentou na maioria das unidades de negócio: NAB Brasil (+13,7%), CAC (+7%), LAS2 (+6%) e Cerveja Brasil (+3,2%), enquanto no Canadá caiu 1,2%, impactada pelo desempenho dos volumes.

Volumes

Os volumes totais da Ambev caíram 3,2% no quarto trimestre de 2024, impactados por uma indústria difícil na Argentina e por clima adverso no Brasil. Excluindo a Argentina, os volumes totais cresceram 1,4%.

Os volumes caíram na América Latina Sul(-6,8%) e no Brasil (-2,8%), mas permaneceram praticamente estáveis (-0,1%) na América Central e Caribe. Enquanto isso, no Canadá cresceram 4,0%.

Já no acumulado de 2024, os volumes totais diminuíram 0,9%, uma vez que desempenhos positivos no Brasil (+1,5%) e da América Central e Caribe (+1,9%) foram pressionados por América Latina Sul (-10%) e Canadá (-3,1%).

No caso da Argentina, apesar da queda de volumes da indústria de cerveja de mais de 20%, a participação de mercado da Ambev permaneceu estável, de acordo com estimativas da empresa.

Remuneração aos acionistas

O Conselho de Administração da Ambev aprovou a distribuição de dividendos de R$ 0,1276 por ação da companhia, com base nos saldos disponíveis no balanço extraordinário levantado em 31 de janeiro de 2025.

Desses, o montante correspondente ao lucro apurado no período de 1º de janeiro a 31 de janeiro de 2025 serão imputados aos dividendos mínimos obrigatórios do exercício de 2025 e o restante será imputado a reserva de investimentos constituída em exercícios anteriores.

O pagamento será feito no dia 4 de abril de 2025, com base na posição acionária de 14 de março de 2025 no que se refere à B3 e 18 de março de 2025 no que se refere à New York Stock Exchange (NYSE). As ações e os ADRs passarão a ser negociados ex-dividendos a partir de 17 de março de 2025.