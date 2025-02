Enel pode ter contrato renovado por mais 30 anos em SP com decisão da Aneel

A Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) aprovou um termo aditivo que permite a renovação dos contratos de concessão do serviço de distribuição de energia por mais 30 anos. A medida beneficia distribuidoras com contratos a vencer entre 2025 e 2031, incluindo a Enel em São Paulo e no Ceará.

O contrato da Enel em São Paulo, que se encerraria em 2028, poderá ser estendido com a nova norma. A decisão da Aneel estabelece as condições para continuidade da prestação do serviço, garantindo o fornecimento de energia às regiões atendidas.

O que aconteceu

Agência aprova prorrogação por 30 anos. A Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) aprovou, na terça-feira (25), durante Reunião Pública Ordinária, um termo aditivo que permite a renovação dos contratos de concessão do serviço público de distribuição de energia. Com a decisão, as distribuidoras poderão prorrogar seus contratos por mais três décadas a partir do fim da vigência atual.

19 distribuidoras podem ser beneficiadas. Além da Enel em São Paulo e no Ceará, outras 17 distribuidoras terão a possibilidade de renovação caso atendam aos requisitos. Entre elas estão a Companhia Paulista de Força e Luz, a EDP São Paulo Distribuição de Energia e a Elektro Redes S.A., em São Paulo; a Light Serviços de Eletricidade, no Rio de Janeiro; e a Equatorial nos estados do Maranhão e do Pará.

Próximos passos no processo de renovação. Com o fim da consulta pública, a Aneel publicará a minuta do termo, que servirá de base para os pedidos de renovação. As distribuidoras terão 30 dias para solicitar a prorrogação, e a Aneel analisará os indicadores técnicos e econômico-financeiros das empresas em até 60 dias, enviando então sua recomendação ao Ministério de Minas e Energia. O ministério terá mais 30 dias para decidir e convocar as empresas para a assinatura dos contratos, que deverá ocorrer em até 60 dias após a convocação.

O que diz o termo

Melhorias no serviço serão exigidas. O documento aprovado pela Aneel determina que as distribuidoras adotem medidas para aumentar a resiliência das redes de distribuição diante de eventos climáticos. Em São Paulo, a Enel tem sido alvo de denúncias recorrentes devido a quedas de energia sempre que chove na cidade.

Novas tarifas podem ser implementadas. A Aneel exige que as empresas comprovem sua sustentabilidade financeira e prevê a adoção de estruturas tarifárias mais modernas ao longo da concessão. Com isso, os consumidores poderão escolher entre novas modalidades de tarifas.

Opinião dos consumidores terá mais peso. Os contratos renovados darão maior importância à satisfação dos usuários, podendo resultar na substituição da distribuidora caso haja insatisfação generalizada e recorrente. Além disso, os consumidores participarão do desenvolvimento do Plano de Ação da Distribuidora por meio de consultas realizadas a cada ciclo tarifário.

Expansão do sistema será obrigatória. As novas regras exigem que as distribuidoras planejem a ampliação e modernização do sistema de distribuição de energia. O objetivo é garantir maior eficiência e evitar sobrecarga na rede elétrica.

Multas podem impactar contas de luz. A diretoria da Aneel recomendou ao Ministério de Minas e Energia que cobre o pagamento de multas aplicadas pela agência, mas suspensas por decisões judiciais. Atualmente, há R$ 943 milhões em penalidades pendentes, envolvendo distribuidoras com contratos em processo de renovação.

Problemas da Enel em São Paulo

Apagão após temporal atingiu 2,1 milhões de imóveis. Em 11 de outubro do ano passado, um forte temporal causou a interrupção do fornecimento de energia elétrica na área de concessão da Enel em São Paulo. Algumas regiões, como Morumbi, Jabaquara e Vila Sônia, além de cidades como Cotia e São Bernardo do Campo, ficaram sem luz por mais de 12 horas. A falta de energia também impactou o abastecimento de água em diversas áreas.

Governo cobrou medidas rápidas. Diante da crise, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, deu à Enel um prazo de três dias, a partir de 14 de outubro, para solucionar os problemas mais graves no fornecimento de energia. O ministro criticou a comunicação da empresa e cobrou previsões mais precisas para a normalização do serviço.

Temporais voltaram a causar apagões em dezembro. No dia 20 daquele mês, duas tempestades atingiram a Região Metropolitana de São Paulo, deixando cerca de 260,6 mil clientes da Enel sem luz. A capital paulista foi a mais afetada, com 183,9 mil consumidores enfrentando a interrupção do serviço.

Problemas continuaram em 2025. Nos primeiros meses do ano, a Enel enfrentou novas falhas no fornecimento de energia. Em 7 de janeiro, um problema em linhas de transmissão causou a interrupção do serviço para aproximadamente 650 mil clientes. Em resposta a uma notificação do Procon-SP, a empresa declarou que investirá R$ 10,4 bilhões até 2027 para reforçar sua rede na região de concessão em São Paulo.

Governo do estado e prefeitura pedem encerramento do contrato. Em 13 de outubro de 2024, o governador Tarcísio de Freitas e o prefeito Ricardo Nunes, juntamente com o Ministério de Minas e Energia, pressionaram a Aneel pelo fim da concessão da Enel, após apagões que afetaram a região metropolitana.