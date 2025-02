Dólar ultrapassa R$ 5,80 novamente, patamar não visto desde novembro

Do UOL, em São Paulo

O dólar valorizou-se nesta quarta-feira (26) e encerrou o dia novamente acima da marca de R$5,80. A alta ocorre em meio a um cenário de cautela no mercado financeiro.

As movimentações políticas no país, especialmente em relação às mudanças de ministérios, seguem sendo monitoradas de perto pelos investidores.

O que aconteceu

Moeda segue se valorizando. O dólar, apesar da estabilidade, tem se valorizado e nesta quarta cresceu 0,84% e fechou a R$ 5,803.

O dólar sobe acompanhado de valorização externa. O fortalecimento da moeda norte-americana também se reflete no mercado global. A recente ordem do presidente dos EUA, Donald Trump, para investigar novas tarifas sobre as importações de cobre também impacta esse movimento.

Investidores monitoram fluxo de divisas e operações internas. Jefferson Rugik, diretor da Correparti Corretora, explicou que a alta do dólar no Brasil segue a tendência externa. Apesar de um fluxo inicial de entrada de divisas no país, a expectativa de novos recursos, como os provenientes de captações externas, também contribui para o aumento da moeda.

Cadastro de Empregados e Desempregados traz bons números. O Ministério do Trabalho e Emprego divulgou que em janeiro foram geradas 137.303 vagas formais, superando significativamente a previsão de 48.000 vagas líquidas apontada por economistas.

Com informações da Reuters