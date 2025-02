Lucro líquido da Caixa cresce 59,7% e soma R$ 4,581 bilhões no 4º trimestre

A Caixa Econômica Federal teve lucro líquido recorrente de R$ 4,581 bilhões no quarto trimestre de 2024, segundo balanço divulgado nesta terça-feira (25). O montante representa alta de 59,7% na comparação com o mesmo período de 2023. No acumulado de 2024, o lucro líquido recorrente somou R$ 14,014 bilhões — 31,9% maior do que o contabilizado no ano anterior.

A margem financeira bruta do banco, que reflete os ganhos com operações que rendem juros, foi de R$ 16,332 bilhões no quarto trimestre de 2024, queda de 6,8% em 12 meses. No acumulado de 2024, somou R$ 61,587 bilhões - 1,3% acima do registrado em 2023. As receitas nas operações de crédito aumentaram 1,9% no ano.

A Caixa teve retorno sobre o patrimônio líquido (ROE, na sigla em inglês) recorrente de 10,43% no quarto trimestre, 1,97 ponto porcentual maior que o registrado no fim de 2023. O patrimônio líquido da Caixa era de R$ 140,152 bilhões no encerramento do trimestre, crescimento de 9,1% em um ano.

Pelo critério contábil, o banco público teve ROE de 10,07%, aumento de 0,73 ponto no mesmo intervalo comparativo. Os números demonstram a alta no lucro do banco público em 2024. Os ativos da Caixa fecharam o quarto trimestre em R$ 2,030 trilhões, alta de 10,9% no comparativo anual.

Crédito

A carteira de crédito da Caixa encerrou o quarto trimestre de 2024 em R$ 1,236 trilhão. O volume é 10,4% maior que o registrado no mesmo período de 2023.

Na carteira de maior peso, a de habitação, a Caixa cresceu 13,5% no ano passado, chegando a um saldo de R$ 832 bilhões. "A Caixa é líder de mercado no segmento imobiliário, com 67,2% de market share em financiamentos totais, aumento de 0,4 ponto porcentual em comparação a dezembro de 2023", diz o banco.

Foram R$ 47,2 bilhões em contratações no segmento imobiliário no quarto trimestre de 2024, uma queda de 2,7% em relação ao mesmo período de 2023. Com recursos da poupança, foram R$ 14,1 bilhões, baixa de 8,0%, enquanto o FGTS respondeu por R$ 33,1 bilhões, com queda de 0,3% no mesmo período.

A carteira para o agronegócio teve aumento de 11,4% em um ano, para R$ 62,575 bilhões. No crédito comercial para pessoas físicas, houve queda de 0,5% em relação ao quarto trimestre de 2023, para R$ 133,999 bilhões. O saldo das operações de crédito de pessoa jurídica avançou 3,2% ante o mesmo período de 2023, para R$ 100,422 bilhões.

Além da carteira de crédito, o dado contabiliza a carteira de títulos e valores mobiliários e de derivativos, que chegou a R$ 303,548 bilhões, alta de 7,6% em um ano. Estes números não incluem fundos administrados pelo banco, como o FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). Com estes, o total sobe a R$ 3,487 trilhões, alta de 8,5% em um ano.

Poupança

O banco estatal tinha $ 385,360 bilhões captados por meio de cadernetas de poupança dos seus clientes no quarto trimestre de 2024, segundo o balanço. O valor é 7,5% maior do que no mesmo período do ano anterior.

A poupança é a principal forma de captação da instituição nos chamados recursos de clientes, o que inclui ainda depósitos à vista e a prazo, além de outras modalidades. A Caixa é líder em poupança no Brasil, com 37,3% de participação no mercado.

Com os saques na poupança do mercado no ano passado, a Caixa ganhou participação. No final de 2023, a fatia do banco no produto era de 36,5%. A Caixa fechou o ano passado com 214,5 milhões de contas poupança, 1,4 milhão a mais que em 2023.

Os depósitos totais de clientes somaram R$ 778,173 bilhões de outubro a dezembro, um avanço de 9% ante o mesmo período de 2023. Este avanço foi puxado pelas letras, que cresceram 34% em um ano, chegando a R$ 221,572 bilhões em captações. Em letras de crédito imobiliário (LCI), eram R$ 186,381 bilhões, alta de 27,2% em um ano.

Somados os principais itens, a Caixa tinha R$ 1,695 trilhão em captações no fim de dezembro, crescimento de 14,2% em um ano.