Pé-de-Meia: parcela de R$ 1.000 será paga nesta terça; veja quem recebe

Os pagamentos do programa Pé-de-Meia começam nesta terça-feira (25). A informação foi confirmada pelo MEC (Ministério da Educação). O valor depositado será de R$ 1.000, mais R$ 200 para estudantes do ensino médio que participaram dos dois dias do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio).

O que vai acontecer

Depósitos do Pé-de-Meia começam nesta terça-feira (25) para quem nasceu entre janeiro e junho. Já estudantes que nasceram entre julho e dezembro vão receber na quarta-feira (26).

Valor base será de R$ 1 mil para todos os alunos participantes do projeto que concluíram um dos anos do ensino médio em 2024. R$ 200 a mais são pagos para quem foi aprovado no 3º ano e participou dos dois dias do Enem.

Segundo o MEC, estudantes que já terminaram o 3º ano podem sacar o valor, porém os alunos que ainda estão cursando o 1º ou o 2º ano só poderão retirar a poupança após concluírem o ensino médio. Depósito são feitos em uma conta da Caixa Econômica Federal.

Alunos de escolas que ainda não terminaram o ano letivo de 2024 vão receber o incentivo quando tiverem as aprovações informadas pelas redes de ensino. Aqueles que tiveram uma ou mais parcelas bloqueadas no ano passado também podem receber os valores nos próximos meses, desde que cumpram com os requisitos pedidos.

Se o aluno for menor de idade, é necessário que o responsável legal assine um termo de consentimento e autorize o uso da conta para que ele possa sacar o dinheiro ou utilizar o aplicativo Caixa Tem. Esse consentimento pode ser feito pelo aplicativo ou em uma agência da Caixa.