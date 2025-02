Ministro antecipa Caged e diz que Brasil criou 100 mil empregos em janeiro

O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, afirmou nesta segunda-feira (24) que dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) para o mês de janeiro apresentarão criação de 100 mil vagas de empregos formais, antecipando números previstos para quarta-feira (26), muito acima da expectativa de analistas.

"Saiba que o Caged de janeiro vem com mais de 100 mil empregos criados no mês de janeiro deste ano, começando o ano gerando empregos de qualidade e vamos repetir no ano inteiro", disse Marinho em um evento sobre a ampliação da frota da Petrobras e Transpetro. A expectativa de economistas apontada em pesquisa da Reuters é de abertura de 48.000 vagas.