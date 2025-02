Veja como impedir que seu CPF seja usado para abrir empresas sem você saber

A Receita Federal lançou em fevereiro uma nova ferramenta para proteger o seu CPF. O recurso oferece a possibilidade de impedir que seus dados sejam utilizados para abrir uma empresa, ou ser incluído como sócio. Muitos estelionatários usam desse artifício para conseguir empréstimos fraudulentos, deixando a dívida para o cidadão.

O que aconteceu

Receita Federal criou uma ferramenta, de um clique só, onde você proíbe que seu CPF seja usado para abertura de empresas em todo o território nacional. Abrange todos os órgãos registradores (Juntas Comerciais, Cartórios de Registro de Pessoas Jurídicas e OAB) e alcança todos os tipos jurídicos, incluindo o MEI (microempreendedor individual) e Inova Simples.

Com o CPF protegido, nenhuma empresa poderá usar seus dados. Se você já é MEI ou faz parte de alguma empresa, não se preocupe: nada disso vai mudar. A proibição começa a contar quando você impedir o acesso ao CPF. Para reverter o impedimento, é só acessar a mesma ferramenta e alterar a situação.

Para ter acesso à funcionalidade, o cidadão deverá acessar o Portal Nacional da Redesim. Acesso também pode ser feito no canal Serviços Digitais da Receita Federal https://servicos.receitafederal.gov.br. Você deve selecionar a opção "Proteger meu CPF" e logar com sua conta Gov.br.

Também é possível consultar de graça se você tem o seu CPF cadastrado em uma empresa. É necessário entrar no outro link disponibilizado no portal da Redesim. É obrigatório login pela conta Gov.br, garantindo a segurança do processo.