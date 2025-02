Dólar abre a segunda-feira em queda após primeira alta semanal de 2025

Do UOL, em São Paulo (SP)

Após registrar a primeira alta semanal em 2025, o dólar opera em leve baixa nesta segunda-feira (24). Às 9h28, a moeda norte-americana recuava 0,31%, a R$ 5,714.

O que aconteceu

Dólar comercial tem leve queda nesta segunda-feira. O movimento reverte parte da alta registrada na última sessão. A oscilação ocorre com o mercado à espera dos dados econômicos nacionais e as expectativas sobre as tarifas importas por Donald Trump.

Sessão é a primeira após primeira alta semanal de 2025. A variação positiva de 0,61% no período ocorreu após alta de 0,46% da moeda norte-americana na última sexta-feira (21). Nos cinco pregões, a divisa passou de R$ 5,696 para R$ 5,730.