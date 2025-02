Carnaval 2025: feriado nacional ou ponto facultativo? Veja quem pode folgar

Do UOL, em São Paulo

O Carnaval 2025 terá sua celebração nos primeiros dias do mês de março. A folia é comemorada oficialmente no dia 4 de março (terça-feira). A data, no entanto, não se trata de um feriado nacional.

O que aconteceu

O Carnaval não consta no calendário oficial de datas comemorativas do Brasil. Na prática, isso significa que os empregadores não têm obrigação de dispensar os funcionários.

O estado do Rio de Janeiro, por exemplo, tem o Carnaval como feriado. Em algumas regiões, como São Paulo e Minas Gerais, a data é considerada ponto facultativo. Neste caso, a decisão de conceder a folga fica condicionada ao empregador.

A Quarta-Feira de Cinzas, que será no dia 5 de março, também não é feriado. Normalmente, as atividades profissionais são iniciadas na parte da tarde.

Posso folgar no Carnaval?

Só se você morar em cidade ou estado onde o Carnaval for feriado legalmente instituído. Pode ser que o empregador dispense os funcionários, porém, é uma decisão exclusiva da empresa. Caso contrário, será preciso negociar com o patrão. Para isso, existem algumas alternativas:

Compensar antecipadamente as horas não trabalhadas; Usar o saldo do banco de horas; Ter dias de férias descontados.

Sou obrigado a trabalhar?

Se você não se encaixa em nenhuma das situações listadas acima, sim, tem que trabalhar. No caso de empregos remotos, porém, a empresa pode escalar um trabalhador que mora em uma localidade onde a data seja feriado. Mas deve compensar as horas trabalhadas com uma folga ou remunerar em dobro o funcionário pelo dia trabalhado.

Posso ser demitido por faltar?

Depende. Se o empregado faltar e não apresentar justificativa legal —como um atestado médico— ele poderá ter o dia de trabalho descontado do salário e até receber uma advertência.

Tenha cuidado, já que nem sempre as sanções param por aí. O trabalhador não pode ser demitido por justa causa apenas devido a uma falta, mas se existirem outros problemas anteriores com o empregado, a demissão pode acontecer.

Feriados nacionais em 2025

Janeiro

1º de janeiro (quarta-feira): Confraternização universal

Abril

18 de abril (sexta-feira): Sexta-feira Santa

20 de abril (domingo): Páscoa

21 de abril (segunda-feira): Tiradentes

Maio

1º de maio (quinta-feira): Dia do Trabalho

Setembro

7 de setembro (domingo): Independência do Brasil

Outubro

12 de outubro (domingo): Nossa Senhora Aparecida

Novembro

2 de novembro (domingo): Finados

15 de novembro (sábado): Proclamação da República

20 de novembro (quinta-feira): Dia de Zumbi e da Consciência Negra

Dezembro

25 de dezembro (quinta-feira): Natal

Fonte: Karolen Gualda Beber, advogada especializada em direito trabalhista do escritório Natal e Manssur Advogados



*Com informações de texto publicado em 05/02/2024