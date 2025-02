Ministério proíbe venda de duas marcas de azeite por fraude; veja lista

Do UOL, em São Paulo

Duas marcas de azeite de oliva foram consideradas impróprias para consumo, de acordo com alerta emitido pelo Ministério da Agricultura e Pecuária na sexta-feira (21).

O que aconteceu

Ministério emitiu alerta sobre duas marcas de azeite de oliva. De acordo com a pasta, os produtos foram considerados desclassificados e impróprios para consumo.

Marcas Doma e Azapa foram desclassificadas por fraude. A ação determina recolhimento de 30.990 litros do produto nos meses de novembro e dezembro de 2024.

UOL tentou contato com as empresas responsáveis pelos produtos, mas não teve retorno. A Doma é da Domazzi S.A., de Santa Catarina. A Azapa é da Master ATS Supermercados LTDA, de São Paulo. Caso as empresas se manifestem, o texto será atualizado.

Laboratório Federal de Defesa Agropecuária foi responsável pela análise. Órgão confirmou presença de outros óleos vegetais na composição dos produtos, em desacordo com os requisitos da instrução normativa que regulamenta os padrões de identidade e qualidade do azeite de oliva.

Comercialização de produtos configura infração. Estabelecimentos que mantiverem itens à venda poderão ser responsabilizados, segundo a pasta.

Consumidores devem buscar substituição. O ministério reforça que os clientes que adquiriram essas marcas devem buscar a substituição, conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor, e que denúncias sobre a venda de produtos fraudulentos podem ser feitas por meio do canal oficial Fala.BR, indicando o local de compra.