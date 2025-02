Azul suspende operações em 14 cidades brasileiras; veja a lista

Do UOL, em São Paulo

A Azul vai suspender sua demanda de voos para mais de 10 cidades do Brasil. De acordo com nota enviada ao UOL, a decisão se deu devido ao aumento de custos operacionais e ajuste de demanda e oferta.

O que aconteceu

A suspensão acontecerá em cidades médias e pequenas. Os voos não terão mais como destino municípios de oito estados, que têm entre 19 mil e 483 mil habitantes.

Santa Catarina e Piauí são os estados mais afetados. Duas cidades de cada um deles param de receber aviões da companhia: Correia Pinto (SC), Jaguaruna (SC), Parnaíba (PI) e São Raimundo Nonato (PI).

Suspensão acontecerá aos poucos. A Azul vai reorganizar suas operações durante todo o mês de março. Começando no dia 3, quando só fará voos para Fernando de Noronha (PE) a partir de Recife e fechando o mês, no dia 31, com suspensão das atividades em Ponta Grossa (PR).

Operações em cidades do Ceará já foram suspensas entre janeiro e fevereiro. A Azul não opera mais em Crateús (CE), Iguatu (CE), São Benedito (CE) e Sobral (CE).

Veja a lista completa de cidades nas quais atividades foram ou serão suspensas: