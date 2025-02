Haddad diz que governo anterior estava preocupado em planejar assassinatos

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse em entrevista na manhã desta sexta-feira (21) ao ICL Notícias, que o governo anterior, de Jair Bolsonaro, estava com medo de perder as eleições em 2022 e usou recursos públicos sem controle algum tentando obter votos, prejudicando principalmente os programas sociais do governo federal. "Você acha que quem planeja assassinatos está preocupado com dinheiro público", questionou, em alusão à denúncia da PGR (Procuradoria-Geral da República) que aponta que um grupo comandado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro tramaram a morte do atual presidente, Lula, de seu vice, Geraldo Alckmin, e do ministro do STF Alexandre de Moraes.



O que aconteceu

Haddad disse que contas públicas foram destruídas no fim do governo Bolsonaro. "Vamos lembrar que os cadastros desses programas [sociais] foram todos desorganizados em 2022 com objetivos eleitorais", disse. "O desespero do governo anterior de se manter no poder a qualquer custo, inclusive planejando assassinatos, golpes e tudo o que está sendo exposto à opinião pública... Você acha que alguém que planeja um assassinato vai zelar pelo dinheiro público diante de uma perspectiva de uma derrota eleitoral? A desorganização foi grande."



Apesar dos problemas, diz Haddad, programas sociais foram restaurados. O ministro afirmou na entrevista que os principais programas de assistência social do país foram retomados pelo presidente Lula. Ele admitiu que pequenos ajustes precisam ser feitos para corrigir os "problemas deixados" pela gestão de Bolsonaro.