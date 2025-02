Dólar fecha semana estável com mercado atento a tarifas dos EUA e juros

Do UOL, em São Paulo

O dólar encerrou a sexta-feira (21) com pouca variação em relação ao real, mantendo estabilidade ao longo da semana. O mercado segue avaliando os impactos das políticas tarifárias dos Estados Unidos, além das incertezas geopolíticas, especialmente ligadas à guerra na Ucrânia.

Investidores também monitoram a trajetória da taxa de juros do Federal Reserve. As decisões do banco central dos EUA influenciam o fluxo global de capitais e seguem como fator central para o câmbio.

O que aconteceu

Leve aumento. O dólar comercial fechou a semana com um leve aumento de 0,46%, a R$ 5,731. A variação percentual do dólar ao longo da semana foi de aproximadamente 0,35%.

Dólar turismo segue mesmo ritmo. A moeda destinada aos viajantes também passou por pouca oscilação ao longo da semana. Nesta sexta-feira garantiu mais uma semana abaixo de R$6, a R$ 5,950 mesmo com o aumento de 0,43%.

Investidores acompanham o cenário internacional. Com a agenda econômica esvaziada no Brasil, agentes do mercado voltam suas atenções para fatores externos, que incluem incertezas comerciais, geopolíticas e macroeconômicas.

Os planos tarifários dos EUA geram preocupações. O presidente Donald Trump tem feito ameaças de impor novas tarifas sobre países e setores econômicos, mas, até o momento, apenas uma taxa de 10% sobre produtos chineses entrou em vigor.

A guerra na Ucrânia segue no radar. O início das negociações entre Estados Unidos e Rússia busca uma solução para o maior conflito europeu desde a Segunda Guerra Mundial. O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, afirmou que Trump quer verificar se a Rússia está realmente disposta a encerrar a guerra na Ucrânia.

Mercado reage a sinais sobre ativos de risco. Para Marcio Riauba, da StoneX Banco de Câmbio, avanços nas negociações podem favorecer investimentos mais arriscados. Além disso, os juros do Fed seguem como fator de influência. Investidores aguardam novos dados econômicos dos EUA que podem indicar os próximos passos do Federal Reserve.

Com informações da Reuters