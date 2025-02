Caixa com 30 ovos a R$ 40 'é um absurdo', afirma Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quinta-feira (20) reconhecer que o preço dos ovos está caro. Ele atribui a inflação do alimento às exportações e diz que vai procurar os atacadistas para reduzir os valores nas gôndolas.

O que aconteceu

"É um absurdo", disse Lula sobre o preço dos ovos. O presidente afirma ser um consumidor de ovos e diz estar estarrecido com a inflação do alimento. "Eu sei que o ovo está caro. Quando me disseram que estava R$ 40 uma caixa com 30 ovos, é um absurdo", observou em entrevista à Rádio Tupi FM, do Rio de Janeiro.

Lula citou a gripe aviária nos EUA como determinante. Ao mencionar o encarecimento dos ovos, o presidente destacou que os países passaram a importar os ovos brasileiros. "O Brasil virou quase o supermercado do mundo. Nós queremos discutir com os empresários para que eles exportem, sem deixar faltar para o povo brasileiro", afirmou.

Ele diz planejar reuniões para discutir o assunto. "Nós vamos ter que fazer uma reunião com os atacadistas para discutir como podemos trazer isso para baixo. O fato de você estar vendendo o produto em dólar, que está alto, não significa que você tem que colocar no preço do brasileiro o mesmo preço que exporta."

Preço do ovo é o mais alto em 22 meses. O levantamento do Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada) mostra que o preço da caixa com 30 dúzias saltou 61% no período, de R$ 134 para R$ 227. O calorão, o preço do milho e a proximidade da Quaresma aparecem entre os fatores que contribuíram para a elevação.

Presidente reforçou que questões climáticas impactam a inflação. Lula afirmou que "momentos muito cruciais" afetaram o Brasil nos últimos meses. Ele cita o calor, as queimadas e as chuvas como vilões para a inflação dos alimentos. "Tudo isso tem interferência nos preços", avaliou ele durante a entrevista.

Lula garantiu que os preços dos alimentos vão cair. "A carne começou a cair e pode ter certeza de que vai cair e o povo vai voltar a comer sua picanha, sua costela ou o pedaço de carne que deseja", afirmou. Ele ressaltou o compromisso contra as elevações e mencionou que a reforma tributária será aliada para as reduções após a isenção dos produtos da cesta básica. "Nós fizemos isso para baratear", disse.