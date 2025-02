CadÚnico vai sair do ar para atualização do sistema; entenda nova versão

O CadÚnico (Cadastro Único para Programas Assistenciais do governo federal) vai ficar fora do ar entre 28 de fevereiro e 20 de março em todo o país. O sistema será atualizado para uma nova versão, que vai usar bases de dados unificadas de outros órgãos federais e terá novos sistemas para identificar fraudes. A nova versão começa a ser utilizada a partir de 21 de março.

O que vai acontecer

Entre 28 de fevereiro de 20 de março, não será possível fazer novos cadastros ou atualização de dados no CadÚnico. As informações já foram repassadas pelo governo federal para os municípios, que estão divulgando as datas.

Atualização do sistema não vai impactar pagamentos de benefícios como Bolsa Família. Isso porque os depósitos do mês de fevereiro já terão sido concluídos no dia 28, conforme o calendário oficial divulgado pelo governo. Em março, pagamentos começam no dia 18.

Para o beneficiário, a mudança mais notável deve ser a redução de prazos de novos cadastros e eventuais atualizações. O CadÚnico vai utilizar a integração das bases de dados do governo federal. O processo, que podia levar até três meses, deve ser reduzido a dias, segundo o MDS (Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome).

Não haverá qualquer cobrança para atualização dos dados ou alterações em valores de auxílios, distribuição dos benefícios atuais. Apenas o sistema informatizado será modificado, facilitando o acesso de operadores. Se alguém cobrar qualquer quantia dizendo ser do governo, denuncie à polícia.

"Novo Cadastro Único", como está sendo chamado, também inclui uma plataforma de gestão de riscos para monitorar e identificar possíveis fraudes, utilizando algoritmos de inteligência artificial para evitar erros. Além disso, uma plataforma de relatórios analíticos será disponibilizada para facilitar a busca ativa nos municípios brasileiros. Uma prefeitura pode consultar, por exemplo, quantas famílias tem pessoas com deficiência e não tem acesso a saneamento básico em um bairro específico.

Cadastro Único é um registro que identifica e reúne informações sobre famílias de baixa renda em todo o Brasil. Ele permite ao governo conhecer melhor a população, facilitando a inclusão em programas sociais como Bolsa Família, Pé-de-Meia, Tarifa Social de Energia e Minha Casa Minha Vida. Também é usado por estados e municípios, que usam os dados para planejar políticas públicas.