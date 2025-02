PagBank amplia soluções de pagamento e serviços bancários; lucro é recorde

Conhecido pelas maquininhas de cartão amarelinhas, o PagBank tem concentrado sua estratégia em oferecer mais soluções de pagamento e serviços bancários — como empréstimos e seguros — a fim de ampliar sua participação de mercado e fidelizar os clientes. Conforme o uso de recursos e produtos do app aumenta, cresce também a rentabilidade do banco.

Em 2024, como resultado desse esforço, o PagBank atraiu 2,1 milhões de novos clientes e teve um lucro líquido de R$ 2,3 bilhões, um recorde histórico.

O que aconteceu

O PagBank divulgou na noite de quinta-feira (20) seu balanço referente ao quarto trimestre de 2024. Nos últimos três meses do ano passado, o lucro líquido subiu 21% ante o mesmo período de 2023, atingindo R$ 631 milhões. A receita líquida cresceu 18%, para R$ 5,1 bilhões, enquanto o ROAE (retorno sobre o patrimônio líquido anualizado) avançou para 15,2%.

No total do ano de 2024, o PagBank teve um lucro líquido de R$ 2,3 bilhões. A receita líquida do banco totalizou R$ 18,5 bilhões no ano, impulsionada pelo aumento do volume total de pagamentos (TPV), que atingiu R$ 519,5 bilhões.

A estratégia

O foco principal do PagBank continua sendo os micros, pequenos e médios clientes, muitos dos quais chegam ao banco como usuários das maquininhas. Para atender esse usuário, o banco tem investido em soluções como o pagamento por aproximação do celular, ferramentas para pagamentos recorrentes e a gestão de diferentes contas de pagamentos.

A maquininha continua sendo nosso core. Temos investido na diversificação dos terminais, na modernização, sempre lançando novos modelos. Mas também temos ampliado o nosso rol de soluções de pagamento, sempre integrando todas elas com a nossa solução de serviço financeiro de venda.

Artur Schunck, diretor financeiro do PagBank

O TPV (volume total de pagamentos) da empresa teve um crescimento significativo, considerando e sem considerar o Pix. Em 2024, houve um crescimento além do esperado no segmento de pagamentos online, incluindo pagamentos cross border e domésticos.

O PagBank observou, no ano passado, um aumento significativo no pagamento cross border, impulsionado principalmente pelo Pix. O pagamento instantâneo é considerado um produto rentável para a empresa. O Pix por aproximação, seguindo a regulamentação do Banco Central, tem o potencial de acelerar ainda mais a participação do Pix na captura total da adquirente.

O negócio de serviços bancários tem crescido em um ritmo mais rápido do que o negócio de pagamentos, indicando sua crescente importância para o PagBank. O lucro bruto do segmento reflete melhor o desempenho combinado das atividades de serviços bancários e pagamentos. Atualmente, há seis milhões de clientes que usam tanto a aquisição (maquininhas) quanto a conta e 11 milhões que só usam a conta.

Diversas métricas mostram o crescimento da atividade do cliente do PagBank. Por exemplo, o número de acessos ao aplicativo: os clientes acessavam o aplicativo em média 31 vezes por mês em 2023 e passaram a acessá-lo 37 vezes por mês em 2024. No mesmo intervalo, as transações de pagamento de contas, prestações e transferências por Pix aumentaram de 19 eventos por mês por cliente para 24 eventos por mês por cliente, representando um crescimento de 26%. A porcentagem de clientes ativos com algum tipo de investimento com a PagSeguro aumentou de 10% para 20%.

(Matéria em atualização. Aguarde mais informações.