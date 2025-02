Três novos itens entram na cobertura obrigatória dos planos de saúde; veja

A ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) incluiu um novo exame PCR, um equipamento para tratamento de insuficiência cardíacas e um medicamento para tratamento de doença autoimune na lista obrigatória de cobertura dos planos de saúde, o chamado Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde.

O que aconteceu

Novo exame PCR multiplex detecta vários agentes bacterianos, virais e fúngicos. O procedimento pode facilitar diagnósticos de meningites e encefalites.

Equipamento que deve ser oferecido pelo plano de saúde é chamado de DAVE (Dispositivo de Assistência Ventricular Esquerda). Ele ajuda o lado esquerdo do coração a bombear sangue para o corpo. É usado no tratamento de pacientes com insuficiência cardíaca avançada, mas que não são elegíveis ao transplante.

Remédio Romiplostim também deve ser distribuído pelos planos de saúde sem que o valor seja cobrado. O medicamento é usado no tratamento de adultos com púrpura trombocitopênica idiopática primária, uma doença autoimune que causa diminuição no número de plaquetas do sangue, caracterizado principalmente pelas marcas roxas na pele.

Planos de saúde já devem oferecer as novas opções sem custo adicional para os segurados. Regra começou a valer em 17 de fevereiro, e a operadora pode ser sancionada pela ANS caso descumpra a medida.

ANS faz atualizações periódicas da lista de medicamentos, procedimentos e equipamentos que devem ser fornecidos pelos planos de saúde. Novas incorporações seguiram a Lei 14.307/2022, que determina que, após a recomendação positiva pela Conitec (Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias) para inclusão no Sistema Único de Saúde (SUS), as tecnologias devem ser incluídas na lista.