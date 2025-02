Natura anuncia patrocínio ao Festival de Parintins

A Natura é a nova patrocinadora do Festival de Parintins, uma das manifestações culturais mais emblemáticas do país. Este ano, o evento acontecerá entre os dias 27 e 29 de junho.

O que aconteceu

A Natura será patrocinadora da 58ª edição do Festival de Parintins, que acontecerá entre os dias 27 e 29 de junho. Segundo a empresa, o apoio surge em um ano 'cheio de significados', como o aniversário de 25 anos da marca Natura Ekos e dos 20 anos de Natura Musical, plataforma de incentivo a projetos culturais.

O 'Bumbódromo', localizado na Ilha de Parintins, recebe cerca de 35 mil pessoas por noite para acompanhar os espetáculos produzidos pelas equipes dos bois-bumbás Caprichoso e Garantido. Em uma apresentação de cerca de 2h30, cada agremiação apresenta sua narrativa, que inclui lendas, rituais, danças regionais e elementos da cultura amazônica.

Em 2024, as verbas de patrocínio das empresas para o Festival de Parintins chegou a R$ 15 milhões. A festa teve apoio de marcas como Coca-Cola, Azul Linhas Aéreas, Brahma, O Boticário, Bradesco, Pixbet, Assaí Atacadista, e Bradesco, entre outras.