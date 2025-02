Dólar abre a quarta-feira estável e segue cotado abaixo de R$ 5,70

O dólar opera com variações praticamente nulas nesta quarta-feira (19) e permanece abaixo da marca de R$ 5,70. Às 9h16, a moeda norte-americana subia 0,02% e era negociada por R$ 5,690.

O que aconteceu

Dólar comercial opera com rumo indefinido nesta quarta-feira. As cotações da moeda norte-americana variam entre altas e baixas próximas à estabilidade nos primeiros negócios da sessão.

Na véspera, dólar recuou após intervenção do Banco Central. A variação negativa de 0,41% fez a moeda norte-americana voltar a ser negociada por menos de R$ 5,70. A venda de US$ 3 bilhões em um leilão com compromisso de recompra do montante no dia 2 de outubro.

Cotação da moeda dos EUA cai quase 8% ante o real em 2025. A queda no acumulado deste ano equivale a uma redução de R$ 0,49 no valor da divisa comercial. Somente no mês de fevereiro, a baixa totaliza 2,5% (-R$ 0,15).