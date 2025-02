Aposentadoria ou BPC não caiu: veja os possíveis motivos e o que fazer

Se você deixou de receber o seu benefício do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) e não sabe exatamente o motivo, consulte a Previdência Social para ter mais informações a respeito.

Entenda os motivos

Primeira coisa a ser feita é consultar o extrato de pagamento do benefício no aplicativo ou site Meu INSS para conferir a data do pagamento. Se a data está certa, verifique se seus dados bancários estão corretos. Os erros cadastrais podem provocar o não pagamento dos benefícios. Se tudo isso estiver certo, o INSS lista outros quatro possíveis motivos:

Erros na documentação: pode ocorrer no preenchimento do requerimento, no envio e/ou ausência de documentação. Benefício suspenso: o benefício do segurado pode ser suspenso devido a uma série de motivos como ausência de informações, documento, dados ou por não realizar a perícia obrigatória (segundo a legislação atual, quem recebe aposentadoria por incapacidade permanente e auxílio por incapacidade temporária devem comparecer à perícia obrigatória caso solicitado). Benefício cancelado: o cancelamento ocorre quando o segurado falece e, no caso do benefício por incapacidade, quando o segurado volta ou começa a trabalhar e também quando deixa de cumprir com os requisitos para o recebimento do pagamento. Pode acontecer se for um pensionista que completou 21 anos. Benefício por incapacidade temporária é transformado em aposentadoria por incapacidade permanente: quando ocorre essa situação, o número do benefício é modificado, então o segurado deve entrar em contato com o INSS para obter o novo número e os dados bancários.

Se o pagamento foi bloqueado, se a validade do depósito já tiver expirado ou se o benefício constar como suspenso ou cessado, você deve acessar pelo Meu INSS o serviço "Solicitar Emissão de Pagamento não Recebido". Caso necessite de mais esclarecimento, basta entrar em contato com o INSS através do telefone 135.

BPC

No caso do BPC (Benefício de Prestação Continuada), a suspensão pode acontecer por falta de atualização de dados no CadÚnico. Cadastro Único é condição primordial para que o benefício possa ser dado.

Governo federal está fazendo um mutirão para atualização de dados dos beneficiários, para tentar acabar com pagamentos fraudulentos. Quem está com informações desatualizadas há quatro anos deve procurar o Cras (Centro de Referência de Assistência Social) do município para regularizar a situação.

É feita uma notificação para quem precisa fazer a atualização. A informação é disponibilizada no extrato bancário ou por outros meios. Quem receber o aviso e não fizer nada, terá o pagamento bloqueado em 30 dias —o depósito continua sendo feito, mas não é possível sacá-lo. Se depois de 45 ou 90 dias, a depender do tamanho da cidade, o beneficiário não atualizar nada, o BPC será suspenso, e nenhum novo valor será depositado.