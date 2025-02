Governo unifica pagamento do Bolsa Família e Auxílio Gás; veja quem recebe

Moradores de 622 cidades do país vão ter direito de receber o Bolsa Família e o Auxílio Gás de uma só vez em fevereiro. O anúncio foi feito pelo governo federal, e beneficia moradores de cidades atingidas por chuvas ou outras calamidades climáticas

O que aconteceu

Pagamentos foram unificados nas cidades que estão em situação de emergência ou estado de calamidade pública reconhecido pelo Governo Federal. Ao todo são 622 municípios no Amazonas, Rio Grande do Sul, São Paulo, Piauí, Bahia, Minas Gerais e Mato Grosso.

Depósitos foram feitos na segunda-feira (17). São mais de 1,5 milhão de lares com acesso aos recursos do Bolsa Família, em um repasse de R$ 1,09 bilhão do MDS (Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome), já nesta segunda-feira.

Medida tem como objetivo amenizar as dificuldades enfrentadas pela população por conta de desastres climáticos nessas cidades. Pelo Auxílio Gás, o recurso vai beneficiar 358,9 mil famílias, em um investimento de R$ 38 milhões nos municípios com calendário unificado.

Quais são as cidades

Amazonas: todos os 62 municípios

todos os 62 municípios Rio Grande do Sul: todos os 497 municípios

todos os 497 municípios Piauí: Picos e São Luís do Piauí

Picos e São Luís do Piauí Bahia: Bom Jesus da Lapa, Itajuípe, Itambé, Itororó, Jaguaquara e Maiquinique.

Bom Jesus da Lapa, Itajuípe, Itambé, Itororó, Jaguaquara e Maiquinique. Minas Gerais: Ipatinga, Coronel Fabriciano, Juramento, Divinópolis, Jordania, Mata Verde e Pavão.

Ipatinga, Coronel Fabriciano, Juramento, Divinópolis, Jordania, Mata Verde e Pavão. Mato Grosso: Alto Paraguai, Paratinga, Confresa, Nova Nazaré, Nova Brasilândia, Cuiabá, Luciara, Nova Bandeirantes, Novo Santo Antônio e Porto Alegre do Norte.

Alto Paraguai, Paratinga, Confresa, Nova Nazaré, Nova Brasilândia, Cuiabá, Luciara, Nova Bandeirantes, Novo Santo Antônio e Porto Alegre do Norte. São Paulo: Vinhedo, Capivari, Monte Mor, Peruíbe, Rafard, Santa Maria da Serra, Várzea Paulista, Cubatão e Cajamar

Vinhedo, Capivari, Monte Mor, Peruíbe, Rafard, Santa Maria da Serra, Várzea Paulista, Cubatão e Cajamar Paraná: Barracão, Cafezal do Sul, Cândido de Abreu, Dois Vizinhos, Enéas Marques, Ipiranga, Ivaí, Manfrinópolis, Morretes, Nova Prata do Iguaçu, Piraí do Sul, Planaltina do Paraná, Prudentópolis, Roncador, Santa Cruz de Monte Castelo e Santa Maria do Oeste

Barracão, Cafezal do Sul, Cândido de Abreu, Dois Vizinhos, Enéas Marques, Ipiranga, Ivaí, Manfrinópolis, Morretes, Nova Prata do Iguaçu, Piraí do Sul, Planaltina do Paraná, Prudentópolis, Roncador, Santa Cruz de Monte Castelo e Santa Maria do Oeste Sergipe: Carira, Frei Paulo, Macambira, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora da Glória, Pinhão, Poço Redondo, Poço Verde, Porto da Folha, Tobias Barreto, Capela, Frei Paulo e Lagarto.

Observação: na lista publicada pelo governo federal são colocadas 623 cidades, mas Poço Redondo (SE) aparece duas vezes. Ela foi retirada nesta contagem.