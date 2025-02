Banco do Brasil tem lucro líquido de R$ 9,6 bi no 4º trimestre de 2024, alta de 1,5% em um ano

O Banco do Brasil registrou lucro líquido ajustado de R$ 9,580 bilhões no quarto trimestre de 2024, um aumento de 1,5% em relação ao mesmo período de 2023. Em relação ao terceiro trimestre do ano passado, o resultado do banco subiu 0,7%.

O desempenho do banco foi influenciado pela queda nas provisões contra a inadimplência no comparativo anual e também no trimestral. No ano de 2024, o BB teve lucro líquido ajustado de R$ 37,896 bilhões, alta 6,6% ante 2023 e o maior resultado da história.

O retorno sobre o patrimônio líquido (ROE, na sigla em inglês) do banco foi de 20,8%, queda de 1,7 ponto percentual em base anual. O BB fechou o trimestre com R$ 2,433 trilhões em ativos, um aumento de 12% em relação ao mesmo período do ano passado. O patrimônio líquido foi a R$ 190,073 bilhões, alta de 9,8% em um ano.

A carteira cresceu 15,3% em um ano, para R$ 1,278 trilhão, puxada pelas operações para empresas, que cresceram 18%, seguidas pelas carteiras para o agronegócio, que tiveram alta de 11,9% em um ano.

A inadimplência fechou o ano em 3,3%, pelo critério de atrasos acima de 90 dias, alta 0,4 ponto porcentual em um ano, mas estabilidade em relação ao terceiro trimestre do ano passado.

A margem financeira, que mede o resultado com operações que rendem juros, foi de R$ 26,791 bilhões, crescimento de 4% em um ano puxada pelas margens com mercado, que subiram 6,9% para R$ 5,996 bilhões.

No trimestre, a receita do banco com serviços foi de R$ 9,192 bilhões, alta de 5,1% em um ano. O número foi impulsionado por linhas como a de administração de fundos, que cresceu 11,5% em um ano e chegou a R$ 2,300 bilhões.

A presidente do BB, Tarciana Medeiros, disse que o equilíbrio entre as carteiras do banco é uma das fortalezas do conglomerado, e que permite uma boa relação entre risco e retorno. "Entregamos pelo segundo ano consecutivo nosso guidance, fruto da qualidade da nossa estratégia e da disciplina na sua execução", afirmou ela em nota.

A executiva disse que o crescimento do banco continuará equilibrado, com protagonismo em especial nas linhas de crédito consignado, em que o BB é líder. "Continuaremos rigorosos no controle das despesas sem descuidar dos investimentos em tecnologia e pessoas, que são fundamentais para modernização dos nossos negócios", afirmou.