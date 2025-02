Sherwin-Williams compra Suvinil da Basf por US$ 1,15 bilhão

A norte-americana Sherwin-Williams comprou a fabricante de tintas Suvinil da Basf por US$ 1,15 bilhão - ou R$ 6,55 bilhões pelo câmbio desta segunda-feira (17). A aquisição também inclui a marca Glasu! e as fábricas em Jaboatão dos Guararapes (PE) e São Bernardo do Campo, que ao todo empregam mil funcionários.

As duas empresas anunciaram nesta segunda a assinatura de um acordo de venda, em dinheiro. A expectativa é que a aquisição seja concluída no segundo semestre de 2025. O negócio ainda precisa do aval do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica).

A Suvinil faz parte da unidade de tintas decorativas da Basf, negócio que o conglomerado alemão só operava no Brasil. Por isso, a decisão de vender, anunciada no segundo semestre do ano passado. Em 2024, a unidade rendeu receitas de US$ 525 milhões no Brasil.

"Este negócio opera quase exclusivamente no Brasil e tem sinergias limitadas com outros negócios de revestimentos da Basf", afirma a empresa alemã no comunicado desta segunda-feira.

"Há mais de 60 anos, a Suvinil é sinônimo de inovação e qualidade. O negócio é altamente complementar ao da Sherwin-Williams na América Latina, já que a marca Suvinil é bem conhecida", afirmou a presidente e CEO da Sherwin-Williams, Heidi G. Petz, em nota à imprensa.

A estimativa é que o mercado de tintas decorativas movimente mais R$ 12 bilhões no Brasil por ano. A marca mais conhecida é a Suvinil, criada no Brasil em 1961, pelo empresário Olócio Bueno, que juntou a primeira parte do nome de sua marca anterior de tintas, a Super, com a palavra Vinil. Oito anos depois, foi incorporada pela alemã Basf.