'Auxílio-Dívida': Serasa vai dar R$ 100 para pagar contas em 1.400 empresas

A Serasa, empresa de proteção de crédito, anunciou um benefício chamado 'Auxílio-Dívida', para pessoas que têm débitos com aproximadamente 1,4 mil empresas. O valor será de até R$ 100 para estimular negociações no Feirão Limpa Nome, e vale apenas para quem acertar as contas via Pix.

O que aconteceu

Terão direito ao Auxílio-Dívida de até R$ 100 aqueles que participarem do Feirão Limpa Nome, que começou nesta segunda-feira (17) e vai até domingo (23). Ao todo, 1.456 empresas aderiram ao programa, que vai seguir oferecendo os mesmos descontos habituais no pagamento de débitos em aberto.

Até 23 de fevereiro, os consumidores que pagarem uma ou mais dívidas que juntas somarem pelo menos R$ 300 vão receber o auxílio de R$ 100 para pagar outra conta que esteja em aberto. As dívidas podem ser atrasadas ou já negativadas, aquelas que colocam o CPF no Cadastro de Inadimplentes.

Só em São Paulo são 17,9 milhões estão aptas a pedir o bônus. A solicitação vale apenas para acordos realizados pelo aplicativo oficial da Serasa e com pagamentos à vista, via Pix —que aumenta o Score na hora.

Iniciativa faz parte do esforço das empresas e da Febraban (Federação Brasileira de Bancos) para proporcionar um fôlego financeiro aos inadimplentes. Levantamento divulgado pela Serasa aponta que pessoas endividadas têm, em média, quatro contas em aberto.