Salto: Lula faz desserviço ao apontar culpados errados para gasolina alta

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) presta um desserviço ao tentar apontar culpados para a alta nos preços da gasolina, afirmou o colunista Felipe Salto no UOL News, do Canal UOL, nesta segunda-feira (17).

Acho que [a fala de Lula] é um desserviço... Ficar tentando apontar culpados quando, na verdade, o que mudou não foi o ICMS, o que mudou de patamar e mudou fortemente apesar da melhora recente foi a taxa de câmbio. Esse é o vilão da história. Felipe Salto, colunista do UOL

Nesta segunda, Lula atribuiu os aumentos nos preços dos combustíveis ao reajuste do ICMS, um imposto estadual, e aos postos de gasolina, em evento na Petrobras, no Rio de Janeiro.

Os preços nas bombas subiram R$ 0,15 por litro na primeira semana de fevereiro, segundo a ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis). Com isso, o preço médio do combustível no país chegou a R$ 6,35, o maior valor desde o início do governo Lula, mostrou a Folha de S.Paulo.

É impressionante essa fala do presidente Lula, porque parece aquela coisa da história, né? Que a primeira vez acontece como verdade, e a segunda, como farsa, mas sempre se repete. Porque eu me lembro em 2022, quando eu era secretário da Fazenda do Estado de São Paulo, o [então] presidente Jair Bolsonaro, o que ele fez com aquela lei complementar 194? Ele obrigou os estados todos a baixarem a alíquota da gasolina para a chamada alíquota modal.

Em São Paulo, por exemplo, a alíquota do ICMS era 25% e nós tivemos que passar automaticamente para 18%. Só para vocês terem ideia, isso produziu um desfalque que precisou ser coberto depois com compensações de cerca de R$ 1 bilhão por mês, no caso de São Paulo. Aí o Supremo Federal entrou na história, teve aquele grupo de conciliação montado pelo ministro Gilmar Mendes, foi uma guerra, na verdade, que se montou.

Felipe Salto, colunista do UOL

A alta é uma consequência de reajustes feitos pela Petrobras e pelos estados. A estatal decidiu subir os preços cobrados nas refinarias para reduzir a defasagem em relação aos preços no exterior. Já o ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) subiu R$ 0,06 por litro, para R$ 1,12 o litro. O preço final nas bombas ainda inclui outros custos, como distribuição, e impostos federais, além do lucro das empresas.

Maierovitch: 'Pena menor que 20 anos para Bolsonaro deixaria muitos decepcionados'

No UOL News, o professor e colunista Wálter Maierovitch afirmou que a denúncia do procurador-geral da República, Paulo Gonet, contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deve ser forte, robusta e amparada em uma boa investigação, e uma eventual pena com menos de 20 anos deixaria muita gente decepcionada.

O procurador Paulo Gonet vai apresentar uma denúncia forte e consistente e amparada em uma boa investigação, porque toda apuração no sistema brasileiro é encaminhada ao Ministério Público. Ora, se ele tem um bom suporte, ele terá uma boa denúncia. E, no caso, a Polícia Federal agiu bem, demoradamente, porque apuração é difícil. Existem indicativos muito fortes com lastro de suficiência. Wálter Maierovitch, colunista do UOL

O PGR deve acusar Bolsonaro de ser o principal beneficiário de uma rede que tentou impedir que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assumisse a presidência após ter vencido as eleições, em janeiro de 2023. Na ocasião, apoiadores invadiram e depredaram as sedes dos Três Poderes.

Em seu relatório final, no qual indiciou Bolsonaro por seu envolvimento na trama golpista, a PF aponta que os discursos favoráveis a um golpe de Estado começaram a ser inflamados em 2019 e cita o recente atentado a bomba no STF (Supremo Tribunal Federal) para concluir que a retórica golpista continua "latente" na sociedade brasileira.

Assista ao trecho no vídeo abaixo:

Josias: 'Maluf foi uma espécie de corrupto oficial do Brasil'

No UOL News, o colunista Josias de Souza disse que o ex-prefeito paulistano Paulo Maluf foi uma espécie de corrupto oficial do Brasil, mas depois dele vieram muitos outros, e o que ficou foi a impunidade da Justiça brasileira.

O Maluf era o corrupto-mor. De vez em quando, ele ressurge no noticiário, mostra um pouco o que é o nosso Judiciário. Ele passou até uma temporadazinha curta em 'cana', mas logo foi enviado para uma prisão domiciliar. E está aí o Maluf, ainda ressurgindo no noticiário, de ponta-cabeça nas manchetes, agora com uma intimação para que ele lide com um débito e a imobilização do patrimônio para ver se conseguem reaver um passo do que ele desviou.

De fato, [Maluf foi] o protótipo da corrupção no Brasil. Veio muita coisa depois, mas algo não mudou. Nesse, algo permanente, inalterado, que é a impunidade. Josias de Souza, colunista do UOL

A Justiça paulista penhorou 18 imóveis de Maluf, de 93 anos, entre os quais uma casa de mais de mil metros quadrados na praia da Enseada, no Guarujá (SP), cujo valor venal de referência é de R$ 2,7 milhões (estimativa utilizada em 2024 para o cálculo do IPTU), conforme apurou o colunista do UOL Rogério Gentile.

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: