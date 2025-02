Lula culpa ICMS e empresas por gasolina alta: 'Tem que saber quem xingar'

O presidente Lula (PT) atribuiu os aumentos nos preços dos combustíveis ao reajuste do ICMS, um imposto estadual, e aos postos de gasolina, em evento na Petrobras nesta segunda-feira (17), no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Os preços nas bombas subiram R$ 0,15 por litro na primeira semana de fevereiro, segundo a ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis). Com isso, o preço médio do combustível no país chegou a R$ 6,35, o maior valor desde o início do governo Lula, mostrou a Folha de S.Paulo.

Alta é consequência de reajustes feitos pela Petrobras e pelos estados. A estatal decidiu subir os preços cobrados nas refinarias para reduzir a defasagem em relação aos preços no exterior. Já o ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) subiu R$ 0,06 por litro, para R$ 1,12 o litro. O preço final nas bombas ainda inclui outros custos, como distribuição, e impostos federais, além do lucro das empresas.

De olho na queda em sua popularidade, Lula decidiu fazer uma defesa da Petrobras e justificar a alta da gasolina, que preocupa o governo. "Quando sai um anúncio do diesel, da gasolina, do gás, a Petrobras leva fama, o governo federal leva fama, e muitas vezes não tem culpa nenhuma", disse Lula.

Ele atribuiu as altas aos postos de gasolina. "O povo não sabe que a gasolina sai da Petrobras a R$ 3,04 e que na bomba ela é vendida a R$ 6,49. Ou seja, ela é vendida pelo dobro do que ela sai da Petrobras", afirmou o presidente.

Ele lembrou o aumento do ICMS, mas não mencionou o reajuste da Petrobras. "Cada estado e cada posto têm liberdade de aumentar [o preço] a hora que quer. E os impostos pagos são em ICMS para os estados, como o último [aumento]", disse.

É importante informar a população disso, para o povo saber quem xingar na hora em que aumenta, para o povo saber quem é o filho da mãe [por trás] disso.

Em janeiro, os combustíveis subiram 0,75% no Brasil. O dado, anterior aos reajustes, é o último disponibilizado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) na inflação oficial, o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo. A alta foi de 1,82% para o etanol, 0,97% para o diesel e 0,61% para a gasolina.

O aumento nos combustíveis já acendeu alerta no Planalto. Além de ele impactar diretamente na inflação, o governo já espera que a alta acima do esperado impacte imediatamente nos já inflados preços dos alimentos. Em janeiro, a inflação dos alimentos avançou 0,96%, no quinto mês seguido de aumento.

Essa é uma preocupação chave para Lula. Com os resultados cada vez piores nas pesquisas, no Planalto, já está dado que não haverá avanços na imagem do presidente se os preços dos alimentos não derem uma aliviada.