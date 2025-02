Leilão do Detran-SP tem carro custando menos que celular; veja lista

O Detran-SP (Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo) está com três leilões de carros e motos previstos para os próximos dias. Alguns veículos são oferecidos por R$ 7,7 mil, mais baratos do que muitos telefones celulares.

O que vai acontecer

Leilões estão previstos para os dias 24, 25 e 26 de fevereiro. Os veículos estão nos pátios de São José do Rio Preto e Barretos (dia 24), Ubatuba (dia 25) e São Sebastião (dia 26).

Detran-SP não é responsável pelas peças e afirma que o comprador já está ciente da situação mecânica do veículo, e não são aceitas reclamações. Veículos estão divididos em quatro categorias principais:

Conservados: que é quando o carro pode voltar a rodar em via pública, sendo que o comprador fica responsável pela documentação (como vistoria e licenciamento) e pagamento de taxas. Sucatas aproveitáveis: quando as peças podem ser reaproveitadas, inclusive o motor --que pode ser colocado até em outro veículo, desde que feita a inutilização de placas e numeração do chassi anteriores. Sucatas aproveitáveis com motor inservível: quando o motor pode ser utilizado, e não há necessidade de inutilização de placas. As demais peças, dependendo do estado, podem ser aproveitadas (tática usada por revendas autorizadas) Sucatas inservíveis: já vem em fardos metálicos (como um grande cubo de metal amassado) para reciclagem

Cada leilão tem até quatro dias de duração. O primeiro dele é reservado para veículos que podem voltar à circular. O lance mínimo é o valor de partida para as ofertas.

Leilão em São José do Rio Preto e Barretos

São 554 veículos aptos a circular disponíveis para leilão. Os demais números: 355 sucatas aproveitáveis, 39 aproveitáveis com motor inservível e 387 sucatas inservíveis. Os lotes podem ser consultados no site do leiloeiro, que é onde também acontecerá o pregão virtual.

Sundown Web 100 de 2008 e Kasinski Win 110, modelo 2010, são as motos "mais baratas" disponíveis. Cada uma tem lance mínimo de R$ 800. Já um Fiat Uno 1.5 de 1992 tem lance inicial de R$ 1,5 mil.

Visitação pública dos lotes está prevista entre os dias 17 e 21 de fevereiro, das 9h às 16h. O leilão acontecerá no dia 24 deste mês.

Leilão em São Sebastião

118 veículos podem circular novamente. 70 lotes são de sucata com motor aproveitável. Outros 56 veículos têm apenas peças que podem ser usadas. Já 43 lotes são de sucatas para fundição ou reciclagem. Mais informações estão disponíveis na página do leiloeiro.

Está disponível para arremate um Toyota Corolla XEi 2.0, de 2015, com lance inicial de R$ 7,5 mil. Carro com preço menor é um Peugeot 206 Soleil, modelo 2001, a R$ 750 o mínimo. Uma moto Shineray 50Q, de 2017, tem lance mínimo de R$ 200.

Visitação pública dos lotes de veículos está prevista entre os dias 20 e 21 de fevereiro, das 9h às 16h. O leilão está previsto para o dia 26 deste mês.

Leilão em Ubatuba

Nesta cidade estão disponíveis apenas motos. 42 delas estão autorizadas a circular novamente, desde que feita a documentação. Nos demais lotes, 43 sucatas têm motor em bom estado, 24 estão com motores inservíveis e 12 estão prontos para reciclagem. Outras informações com o leiloeiro oficial.

Motocicleta mais barata é uma Dafra Kansas 150, de 2008, com lance inicial de R$ 600. A mais cara é uma Honda GC Titan 160, ano 2022, com lance mínimo de R$ 3,6 mil.

Visitação pública dos lotes acontece entre os dias 20 e 21 de fevereiro, das 9h às 16h. O leilão está marcado para o dia 25 deste mês.