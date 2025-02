Latam vai reduzir voos do Brasil para 3 destinos internacionais em março

A Latam vai reduzir viagens para alguns destinos internacionais a partir de março. A informação foi confirmada pela empresa ao UOL. Principal motivo é a "baixa disponibilidade de aeronaves de grande porte na indústria aérea.

O que aconteceu

Empresa vai reduzir "temporariamente" voos para ao menos três destinos. As rotas afetadas são São Paulo (Guarulhos)/Roma, São Paulo (Guarulhos)/Joanesburgo e Fortaleza (CE)/ Miami. Alguns ajustes acontecem após o fim do período de férias de verão no Brasil:

Guarulhos (SP) / Roma (Itália): de seis voos semanais, a partir de março, serão cinco. Guarulhos (SP) / Joanesburgo (África do Sul): de quatro para três voos semanais. Redução será apenas em abril e maio. Fortaleza (CE) / Miami (Estados Unidos): de três para dois voos semanais.

Redução, segundo empresa, acontece para atender demanda de viagens internacionais e falta de aeronaves grandes. "Ajustes são necessários [...] em um cenário de baixa disponibilidade de aeronaves de grande porte na indústria aérea mundial", informou em nota.

Latam promete acréscimo de viagens a partir de junho. Na ligação entre Brasil e Itália, serão até sete voos semanais no segundo semestre. Já na rota Fortaleza/Miami, a redução vale até outubro, enquanto estiver operando a rota sazonal Fortaleza (CE)/Lisboa (Portugal), que tem uma partida semanal. Empresa fechou 2024 liderando o setor aéreo internacional do Brasil com 23,6% de participação de mercado, segundo a Anac (Agência Nacional de Aviação Civil).