TRUSS investe em educação profissional e inaugura academia em SP

A TRUSS Professional, marca de cuidados capilares adquirida pelo Grupo Boticário em 2023, inaugurará nesta segunda-feira (17) sua primeira academia global de educação profissional para cabeleireiros, em São Paulo.

Nos últimos dois anos, a TRUSS investiu R$ 35 milhões em educação profissional para aprimorar técnicas e ampliar oportunidades no mercado.

O que aconteceu

R$ 35 milhões em capacitação. Nos últimos dois anos, a marca destinou mais de R$ 35 milhões para a formação de profissionais do setor. O valor foi aplicado no desenvolvimento de conteúdos, treinamentos presenciais e online, além da criação de plataformas e espaços voltados à educação.

Brasil se torna centro de excelência. O objetivo é oferecer um ambiente para que profissionais de beleza possam aprimorar suas técnicas e impulsionar o mercado nacional.

Foco em tendência e inovação. Os cursos disponibilizados abrangem formação, atualização e especialização. A proposta, de acordo com a marca, é unir criatividade e conhecimento técnico para capacitar cabeleireiros e fortalecer o setor de beleza no Brasil.

TRUSS Academy não é apenas um polo de aprendizado, mas um espaço de transformação e inovação que parte de um objetivo ambicioso: revolucionar o mercado profissional por meio da formação direta de milhares de cabeleireiros por ano.

Daniel Knopfholz, vice-presidente de novos negócios do Grupo Boticário

Redução de CO? e materiais reciclados. Com 1.300 m², o espaço fica na Avenida Rebouças, esquina com a Rua Oscar Freire. O projeto incorpora soluções ecológicas para minimizar o impacto ambiental. A TRUSS Academy possui certificação I-Rec, garantindo o uso de energia limpa. De acordo com a marca, tecnologias sustentáveis foram implementadas para reduzir o consumo de água e energia. Entre as iniciativas adotadas, destacam-se a economia de até 40% no consumo de água e a redução de 630 toneladas de CO? por ano. Além disso, materiais reciclados foram utilizados nos displays da academia.

Mercado no Brasil

Mercado de cuidado com cabelo cresce. O setor no Brasil movimentou R$ 28,2 bilhões em 2023, com alta de 11,9% sobre o ano anterior. O crescimento foi superior à média global, de 4,4%, e recolocou o país no top 3 do mercado mundial, atrás apenas de Estados Unidos e China.

Brasil assume vice-liderança em produtos para tratamento capilar. Com R$ 12,2 bilhões em vendas, o país se destacou em itens para condicionar, pentear e tratar os cabelos. O segmento cresceu 13% em relação a 2022, e projeções da Euromonitor indicam um aumento de 59,6% no mercado nacional até 2028.

Beleza impulsiona o empreendedorismo no Brasil. Dados do IBGE mostram que cabeleireiros e profissionais de estética somavam 1,3 milhão de trabalhadores em 2022. O setor representa 9% dos microempreendedores individuais do país, consolidando-se como uma importante atividade econômica.