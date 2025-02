Prévia do PIB: economia cresce mais do que o dobro do esperado há um ano

A prévia do PIB (Produto Interno Bruto) de 2024 divulgada nesta segunda-feira (17) indica uma divergência de 2,25 pontos percentuais entre o resultado e as projeções estimadas pelos agentes do mercado financeiro há um ano.

O que aconteceu

Prévia do PIB indica crescimento de 3,8% da economia em 2024. O avanço foi contabilizado mesmo com a perda de fôlego do IBC-Br (Índice de Atividade Econômica), do BC (Banco Central), no último trimestre.

Expectativa de analistas do mercado financeiro era 2,25 p.p. menor. Em janeiro de 2024, as previsões apontavam para um avanço de 1,55% dos bens e serviços finais produzidos no país. As projeções passaram a subir desde então.

Previsão mais otimista indicava avanço de 2,5% da economia. O percentual faz parte da primeira coleta do Focus no ao passado, realizada no dia 2 de fevereiro de 2024. Nenhuma projeção sinalizava para a contração do PIB nacional.

Aposta atual indica o crescimento de 3,5% do PIB no ano passado. A expectativa permanece sem alteração nas últimas seis semanas. O resultado oficial, no entanto, só será revelado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) no dia 7 de março.

Banco Central também previa avanço do PIB abaixo de 2%. No RTI (Relatório Trimestral de Inflação) divulgado em dezembro de 2023, as projeções de crescimento da economia no ano passado recuaram de 1,8% para 1,7%. A revisão considerava o recuo nas estimativas para a agropecuária e para a indústria.

Após um ano, estimativa da autoridade monetária subiu para 3,5%. Ao justificar a atualização, o BC destaca a "surpresa positiva" com o crescimento de 0,9% do PIB no terceiro trimestre e a estabilidade dos indicadores. A revisão foi motivada, principalmente, pelas projeções mais otimistas para o setor de serviços.

Projeções apontam para encolhimento da agropecuária no ano passado. O BC avalia que a revisão para baixo dos prognósticos atualizados para a safra de 2024 foi determinante para a queda estimada de 2% no setor agropecuário. A expectativa sobre o avanço da indústria, por sua vez, recuou de 3,5% para 3,3%.

2025

Mercado aponta para desaceleração do crescimento econômico neste ano. A atualização mais recente do Relatório Focus mostra que os analistas preveem alta de 2,01% do PIB brasileiro em 2025. O percentual estimado recuou nas duas últimas semanas.

Previsão do mercado financeiro está alinhada com a aposta do Banco Central. Segundo o último RTI, a perda de força da atividade econômica "resulta de fatores que atuam em direções opostas". Pelo lado positivo, a safra recorde de grãos é vista como impeditivo para o arrefecimento da economia.

Aperto monetário mais intenso vai puxar o freio da economia nacional. Com a manutenção das taxas de juros acima dos dois dígitos, o BC aponta que a "expectativa de menor impulso fiscal" e a "ausência de forte impulso externo" com a perspectiva de estabilidade no crescimento mundial.

Previsões de avanço do consumo das famílias subiram para 2,4%. Permanece também maior o otimismo sobre a Formação Bruta de Capital Físico (+2,9%) e para as exportações e importações (2,5%). Por outro lado, as estimativas para o crescimento do consumo do governo foram reduzidas de 2% para 1,6%.

"Surpresas positivas não são descartadas", afirma Banco Central. A ponderação apresentada no último RTI considera as incertezas em torno da taxa de crescimento potencial e à possibilidade de que parte do elevado crescimento nos últimos anos esteja relacionada a reformas estruturais.