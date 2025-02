Ovos de galinha devem ter validade carimbada na casca a partir de março

A partir de 1º de março, ovos de galinha vendidos a granel no Brasil devem trazer estampados, individualmente, a data de validade. A determinação do governo federal foi expedida em 2024, com um prazo de "adaptação" para os produtores.

O que aconteceu

Portaria estabelece que apenas ovos vendidos a granel sejam carimbados. Ou seja, as bandejas plastificadas ou estojos de ovos que compramos nos supermercados devem vir com o texto escrito, mas não será obrigatório que cada ovo tenha a descrição.

Só deve vir marcado o ovo vendido em bandeja sem plástico, o que é chamado de "embalagem secundária". Como exemplo, aquele vendido no "carro do ovo que passa pela sua rua".

Em 6 de setembro passado, o Mapa (Ministério da Agricultura e Pecuária) publicou uma portaria em que determinava o "carimbaço" dos ovos de galinha com a data de validade e o registro do estabelecimento produtor. Prazo de 180 dias termina em 4 de março.

Tinta utilizada para a impressão deve ser específica para uso em alimentos e atender legislação. Motivo da portaria é "aprimoramento da segurança alimentar dos consumidores de ovos" e também a rastreabilidade dos produtos em caso em caso de problemas, segundo Mapa.

Produtos fabricados até dia 4 de março poderão ser comercializados normalmente, mesmo que não tenham a indicação de validade. Em geral, um ovo branco, armazenado em geladeira, pode durar até 25 dias após a postura.