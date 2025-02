Banco Central muda forma de consulta a dinheiro esquecido; veja como fazer

Do UOL, em São Paulo

A forma de acessar a consulta ao dinheiro esquecido mudou, de acordo com o BC (Banco Central). Agora, será necessário uma verificação de duas etapas.

O que aconteceu

A mudança vale para o Sistema de Valores a Receber (SVR) e o Registrato, plataformas do BC. A nova forma de acesso foi implementada na última quinta-feira (13).

Para utilizar os serviços, os usuários precisarão ter uma conta gov.br de nível prata ou ouro. Além disso, será obrigatório ativar a verificação em duas etapas.

Para ativar esse recurso, os cidadãos devem instalar o aplicativo gov.br, disponível na Google Play e na App Store. Com a verificação ativada, cada acesso será autenticado com um código único gerado pelo dispositivo vinculado à conta gov.br do usuário.

O aplicativo fornece instruções sobre como ativar a verificação em duas etapas. No primeiro acesso, o dispositivo utilizado será associado à conta gov.br do usuário.

Poderá haver somente um dispositivo vinculado por vez. Também será necessária a realização da validação facial para configuração da verificação em duas etapas. Assim, o código de acesso será gerado apenas neste dispositivo , explica Maria Clara Haag, Chefe de Subunidade no Departamento de Atendimento Institucional (Deati) do BC.

A implementação da verificação em duas etapas busca aumentar a segurança dos usuários ao acessar informações financeiras pessoais. Para aqueles que necessitam de assistência no processo, o Banco Central disponibiliza um link com orientações sobre como ativar a verificação e elevar a conta gov.br para os níveis prata ou ouro.

No caso do SVR, a autenticação será necessária para consultar e solicitar a devolução de valores. Agora, a verificação será obrigatória independente do valor - antes, essa exigência já era aplicada para valores acima de R$ 100.

A forma de consulta ao SVR continua a mesma, no entanto. Para verificar se há valores a receber, basta informar CPF e data de nascimento no caso de pessoa física ou CNPJ e data de criação no caso de pessoa jurídica.

O Registrato também será afetado pela mudança. A plataforma oferece cinco relatórios que permitem aos cidadãos acompanhar sua situação financeira de forma rápida e simples. Contas e Relacionamentos (CCS), Empréstimos e Financiamentos (SCR), Chaves Pix, Cheques sem Fundo (CCF) e Câmbio e Transferências Internacionais.