Não é lanche nem batata: conheça maior fonte de renda do McDonald's

Em relatório divulgado na última segunda-feira (10), a rede norte-americana McDonald's anunciou o lucro tanto do quarto trimestre quanto de todo o ano de 2024. Conhecido pelos lanches, acompanhamentos e sobremesas, o restaurante não tem nos alimentos sua principal fonte de renda: a receita oriunda do setor imobiliário é ainda maior.

Modelo de negócio explica composição da receita

Lojas franqueadas representam 62% do lucro. A receita correspondente ao quarto trimestre de 2024, segundo o relatório, foi de mais de US$ 6,3 bilhões (quase R$ 37 bilhões, conforme cotação atual). Dentro deste valor, a empresa indica que aproximadamente 62% é oriundo de lojas franqueadas. Em comparação com o mesmo período de 2023, a parcela de lucro a partir das lojas franqueadas apresentou um aumento de US$ 89 milhões (mais de R$ 514 milhões).

O lucro gerado nas lojas próprias do McDonald's representa 36% do resultado. Ao contrário das lojas franqueadas, o lucro dos estabelecimentos próprios apresentou uma queda em relação ao quarto trimestre de 2023: US$ 164 milhões (quase R$ 948 milhões) a menos em 2024. O restante, correspondente a 1,8% da receita do período, é enquadrado pelo documento na categoria "outras receitas".

O modelo de negócio da empresa se apoia em lojas franqueadas. Para padronizar o atendimento, o espaço físico das lojas e elevar os ganhos financeiros, o McDonald's passou a comprar terrenos e construir seus restaurantes. O franqueado, por sua vez, compra os equipamentos e paga o devido aluguel à empresa. "[O franqueado] adquire o equipamento e os direitos para operar um restaurante em um local por um período determinado. O desafio é maximizar as vendas e a rentabilidade do restaurante ao longo de 20 anos", explica o portal da empresa.

Nos Estados Unidos, 95% das lojas da rede operam neste modelo. No Reino Unido, das 1.300 lojas, 1.100 são franqueadas. Nestes casos, o McDonald's recebe não somente os royalties (valor pago pelo direito de usar, explorar ou comercializar um bem), mas também o valor do aluguel pago pelos franqueados que, segundo o portal oficial da empresa, "são o ingrediente chave da marca". Na somatória de royalties e aluguel pagos ao McDonald's, a parcela das lojas franqueadas vem ganhando espaço nos resultados da rede.

Embora haja uma grande responsabilidade em possuir uma franquia e manter uma marca como a nossa, acreditamos que nosso modelo de franquia é o melhor do mundo e pode gerar muitas recompensas para aqueles que estão dispostos a trabalhar. Portal oficial do McDonald's

Para ser um franqueado do McDonald's, é necessário ter, no mínimo, 25% do investimento total em fundos disponíveis. Os 75% restantes, segundo o portal oficial da empresa, podem ser financiados junto a instituições financeiras. O McDonald's afirma ter relacionamento com diferentes bancos, que oferecem "taxas muito competitivas" para financiamentos para franqueados em potencial.

Resultado do 4º trimestre ficou pouco abaixo do esperado

Conforme o relatório, o lucro líquido no período foi de US$ 2,017 bilhões (mais de R$ 11,6 bilhões), ou US$ 2,80 (R$ 16,18) por ação. No mesmo período de 2023, a multinacional havia garantido lucro semelhante, de US$ 2,039 bilhões (mais de R$ 11,7 bilhões), também equivalente a US$ 2,80 por ação.

Considerando-se ajustes, o lucro por ação da empresa entre outubro e dezembro de 2024 ficou em US$ 2,83 (cerca de R$ 16,35). O resultado ficou um pouco abaixo da previsão de analistas consultados pela norte-americana FactSet, que era de US$ 2,85 (R$ 16,47).

A receita do McDonald's diminuiu 0,3% na comparação anual do trimestre. O valor reportado também é inferior à previsão da FactSet para o período, que era de US$ 6,45 bilhões (mais de R$ 37 bilhões). Apenas nos EUA, as vendas de mesmas lojas caíram 0,4%.

*Com informações do Estadão