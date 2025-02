Culpa do pai do Doria? Por que Dia dos Namorados no Brasil não é hoje

Em muitos países, 14 de fevereiro é dedicado ao amor: nesta data, os apaixonados dos Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Austrália, França, entre outras nações, celebram o Dia dos Namorados. Em homenagem a São Valentim, o dia é conhecido como Valentine's Day. No Brasil, no entanto, a comemoração é realizada no dia 12 de junho.

O que aconteceu

O publicitário João Doria é o responsável pela data ser comemorada no meio do ano no Brasil. No final da década de 1940, a agência de Doria, pai do ex-governador de São Paulo, prestava serviços para a Clipper, uma rede de lojas de departamento. A equipe foi contratada para impulsionar as vendas da empresa. À época, ainda não havia uma data instituída para celebrar o Dia dos Namorados, já que o internacional Valentine's Day não teve grande aceitação na tradição brasileira.

A ideia de Doria, então, foi implementar o Dia dos Namorados em junho. A escolha do mês, considerado fraco para vendas, teve como principal motivação o aquecimento do comércio em uma época distante de comemorações comerciais. Passados Carnaval e Dia das Mães, havia uma lacuna deste tipo de data festiva até o próximo pico de vendas —que só ocorria no Dia dos Pais, em agosto.

Campanha criada por Doria foi um sucesso

A campanha criada em 1948 tinha o slogan: "Não é só com beijos que se prova o amor". O dia 12 foi escolhido por conta de Santo Antônio, celebrado pela Igreja Católica no dia 13 de junho. Conhecido como "santo casamenteiro", Santo Antônio é o símbolo de promessas daqueles que querem encontrar um amor.

O que inicialmente era uma publicidade das lojas Clipper virou um sucesso copiado em todo o país. Em 2024, a previsão da Confederação Nacional do Comércio estimava que as vendas de Dia dos Namorados movimentariam mais de R$ 2,5 bilhões.

Quem foi São Valentim?

Homenagem é feita a bispo da Igreja Católica, executado em um dia 14 de fevereiro, no século 3. À época, São Valentim realizava casamentos às escondidas mesmo após a proibição do imperador Cláudio 2º, que considerava que homens solteiros eram melhores soldados.

Quando foi descoberto, São Valentim foi executado a mando do imperador. No século 7, o então papa Gelásio promulgou o padre Valentim como um santo e instituiu a data em fevereiro como o dia dos apaixonados em sua homenagem.

Além de celebrar o amor romântico, o dia também comemora o amor em diferentes relações. Nos países que comemoram o Valentine's Day, é comum presentear amigos, parentes, colegas e professores.

*Com informações do Estadão e de matérias publicadas em 12/06/2023 e 14/02/2024.