PIS 2025: abono salarial começa a ser pago pela Caixa na próxima semana

A Caixa Econômica Federal vai começar a pagar abono salarial calendário 2025, ano-base 2023, a partir de segunda-feira (17). Nesse mês, o banco pagará R$ 2,1 bilhões a cerca de 1,8 milhão de trabalhadores nascidos em janeiro.

O que vai acontecer

Pagamento do Abono Salarial no calendário de 2025, que considera como ano-base 2023, começa no dia 17 de fevereiro. Tem direito ao benefício o trabalhador inscrito no PIS/PASEP há pelo menos cinco anos e que tenha trabalhado formalmente por pelo menos 30 dias em 2023, com remuneração mensal média de até dois salários mínimos.

Nesse mês, a Caixa pagará R$ 2,1 bilhões a cerca de 1,8 milhão de trabalhadores nascidos em janeiro. Estima-se que, até o final do calendário, cerca de 22 milhões de trabalhadores receberão o benefício.

Crédito é feito de forma escalonada, de acordo com o mês de nascimento dos trabalhadores. O abono salarial equivale ao valor de, no máximo, um salário mínimo (R$ 1.518 em 2025), de acordo com a quantidade de meses trabalhados no ano-base.

Trabalhadores que possuem conta corrente ou poupança na Caixa receberão o crédito na conta no banco. Os demais beneficiários receberão os valores por meio da Poupança Social Digital, aberta automaticamente pela Caixa, sem custos adicionais. A movimentação é feita pelo aplicativo Caixa Tem.