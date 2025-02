Usuários relatam instabilidade do Pix na manhã desta quinta-feira

As transferências via Pix, sistema de pagamentos instantâneos do BC (Banco Central), apresentam instabilidade na manhã desta quinta-feira (13). Os relatos de falha são compartilhados nas redes sociais e pelo sistema Downdetector.

O que aconteceu

Instabilidade atinge diversas instituições financeiras. Segundo informações do Downdetector, que monitora problemas com serviços virtuais, as falhas com o Pix foram relatadas pouco antes das 9h.

Usuários relatam os problemas nas redes sociais. A dificuldade para efetuar as transações ganhou espaço entre os assuntos do X, antigo Twitter. "Caiu o Pix. E, infelizmente, é no mal sentido", escreveu um perfil.

Falhas atingem diversas instituições financeiras no Brasil. O pico das queixas foi registrado pelo Downdetector às 9h05, com 3.767 relatos de problemas no Pix. Entre as instituições envolvidas, aparecem Bradesco, Itaú, Caixa, Santander, Banco Inter, Nubank, PicPay, C6 Bank e Sicredi.

Procurado, o BC não retornou o contato da reportagem. Assim que a manifestação for enviada, ela será incluída ao texto.

O pix está fora do ar e é geral. Bom dia @BancoCentralBR !! pic.twitter.com/OBREpftpbo -- Levi (@llevi_souza) February 13, 2025