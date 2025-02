Dólar interrompe sequência de quedas e opera em leve alta nesta quinta

O dólar apresenta leve variação positiva nos primeiros negócios desta quinta-feira (13). Às 9h52, a moeda norte-americana era negociada com alta de 0,18%, a R$ 5,773.

O que aconteceu

Dólar comercial opera em alta ante o real. Após rondar a estabilidade na véspera, a moeda norte-americana apresenta variação positiva nesta manhã. Ainda assim, a divisa figura distante da marca de R$ 5,80, não superada ao longo dos últimos pregões.

Moeda apresentou desvalorização nas últimas três sessões. No período, o dólar recuou 0,53%, de R$ 5,793 para R$ 5,763. A sequência reverte a alta de 0,51% da moeda norte-americana na última sexta-feira (7).

Desvalorização do dólar ante o real persiste em fevereiro. Após registrar, em janeiro, o maior recuo mensal desde junho de 2023 (-5,54%), a divisa mantém o mesmo ritmo, com quedas em sete dos nove pregões já finalizados neste mês. No ano, a baixa totaliza 6,75%.

Novas tarifas de Trump no radar do mercado financeiro. O presidente dos Estados Unidos planeja anunciar novas barreiras comerciais nesta quinta-feira. Os alvos da vez serão as nações que impõem taxas comerciais contra os norte-americanos "Três grandes semanas. Mas hoje é o grande dia das tarifas recíprocas", escreveu no Truth Social.

Guerra comercial preocupa por aumentar a inflação. Com os preços mais elevados, os bancos centrais são estimulados a elevar os juros para conter o avanço. Tal cenário afasta investimentos de países emergentes, como o Brasil, e estimula a procura por ativos de maior segurança.