Petrobras busca empresas de petróleo na África para aumentar reservas

A Petrobras quer comprar participações em ativos de petróleo na África, principalmente em Angola, Namíbia e África do Sul, para aumentar suas reservas em meio à expectativa de queda da produção após 2030, disse uma executiva da companhia nesta quarta-feira.

A estatal está conversando com petroleiras, incluindo suas parceiras ExxonMobil, Shell e TotalEnergies, para comprar participação em ativos africanos dessas empresas, disse à Reuters Sylvia dos Anjos, diretora de exploração e produção da Petrobras, à margem da conferência India Energy Week.

"Em nosso portfólio, faz mais sentido. É econômico. Eles são nossos parceiros no Brasil, então é fácil ir a algum lugar (com eles). Portanto, é natural", disse ela.

A Petrobras espera produzir 2,8 milhões de barris por dia (bpd) em 2025 e tem planos de aumentar esse número para 3,1 milhões de bpd até 2029, afirmou dos Anjos.

A empresa está confortável com os preços atuais do petróleo, pois seus projetos são "sustentáveis a um preço muito baixo de US$ 45 por barril", acrescentou.

A referência global Brent interrompeu uma sequência de três dias de ganhos na quarta-feira, ficando perto de US$ 77 por barril, prejudicado pelo aumento dos estoques de petróleo bruto dos EUA e pela preocupação de que as tarifas comerciais dos EUA afetem a economia global.

No mês passado, a Petrobras disse que as reservas comprovadas estimadas de petróleo, condensado e gás natural subiram para 11,4 bilhões de barris de óleo equivalente (boe) em 2024, acima dos 10,9 bilhões de boe em 2023.