Murilo Garavello, do UOL, discute futuro do conteúdo e inovação

Como uma empresa nativa digital, o UOL implementou iniciativas que usam inteligência artificial para melhorar processos e facilitar projetos de conteúdo que demorariam mais tempo para acontecer sem essa tecnologia. É o que explica o diretor de conteúdo da empresa, Murilo Garavello, no Divã de CNPJ.

"Temos feito experiências que me empolgam muito [...], só não fazemos mais porque ainda não é tão simples, mas eu vejo uma aceleração muito grande [...] Por exemplo, a gente consegue ter imagens para apurações que não teríamos como cobrir". Murilo Garavello

Um dos exemplos que ele destaca entre as iniciativas bem-vindas estão as ilustrações de uma matéria especial do UOL Prime, que conta a história de um mergulhador brasileiro que acoplava quilos de cocaína à caixa de mar de navios de carga, que ficava submerso na embarcação.

Eu acredito muito mais na inteligência artificial dando novos braços, como uma ferramenta, do que substituindo. Acho que vão acontecer substituições, mas hoje o que eu mais vejo é a inteligência artificial abrindo possibilidades que não existiam. Murilo Garavello

Para os textos que vão para o do UOL também existem orientações. Atualmente, o site usa uma ferramenta que faz resumo das notícias em tópicos, que são exibidos antes do texto principal.

Texto tem uma diretriz. Não podemos publicar nada que não tenha sido supervisionado por humanos. Eu tenho uma diretriz muito clara que não é usar inteligência artificial para criar excesso de conteúdo. Pra mim, fica cada vez mais claro que temos que produzir menos e produzir melhor o conteúdo. Murilo Garavello

Facundo Guerra queria saber como o UOL funciona. E entrevistou o diretor

Criar um negócio e levar novos produtos e serviços para o público não é uma possibilidade exclusiva de quem decide ter um CNPJ próprio. Empresas que pensam no futuro do negócio e na sua sustentabilidade vão precisar de novas iniciativas, que podem vir dos seus funcionários.

Há duas décadas no UOL entre diferentes passagens pela empresa, o diretor de conteúdo, Murilo Garavello, diz que o negócio carrega a característica de "não fazer loucuras", mas que não para de mudar. Uma maneira de gerar oportunidades que combina com o interesse do jornalista em colocar novos projetos em pé. "Testamos coisas novas o tempo inteiro", diz.

Essa dinâmica de criação e testagem traz um ambiente de percepção do que funciona ou não. Investir mais se for o caminho certo ou partir para outra ideia. "Muitas vezes, a gente coloca o pé na água. Se a água não estiver boa, desistimos".

O espaço para inovar e criar novos projetos dentro do UOL, explica Garavello, está aliado ao que é fundamental para a sustentabilidade do negócio. Se o essencial é entregue, existe espaço para negociar investimentos.

Eu posso inovar desde que eu esteja entregando o que eu preciso entregar [...] Eu sempre tive muito [em mente]... o que eu preciso entregar, o que é importante. Murilo Garavello

Para um veículo de informação digital, a audiência é uma entrega relevante. Entretanto, para o diretor, ter números fortes nesse aspecto do negócio não é suficiente em um contexto em que a credibilidade é um valor de alta relevância.

Ao mesmo tempo que você precisa falar sobre o que as pessoas querem para você ter audiência, você precisa falar sobre o que precisa ser dito, então muitos assuntos não dão audiência, mas eles são muito importantes e a gente precisa falar. Murilo Garavello

Nesse sentido, pensar em novos projetos em uma empresa como o UOL é uma questão também de equilíbrio para não prejudicar o que garante resultado — e faz parte do perfil da empresa e abrir espaço para o novo. "Tem um pouco de você entender o que é crucial, qual bola eu não posso deixar cair. Então eu não deixo cair essa bola e otimizo [...] e olhar para as coisas que estão indo bem".

