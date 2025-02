Dólar opera em alta com atenção a tarifas de Donald Trump sobre o aço

O dólar tem leve alta nesta terça-feira (11) após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmar a imposição de tarifas sobre aço e alumínio. Às 10h11, a moeda norte-americana apresentava alta de 0,31% e era negociada a R$ 5,804.

O que aconteceu

Dólar comercial reverte trajetória de baixa da véspera. A moeda norte-americana caminha para uma valorização ante o real após recuar 0,13% nesta segunda-feira (10). Com a variação positiva, a divisa volta a rondar a marca de R$ 5,80.

Cotação da moeda para turistas caminha na contramão. O dólar turismo não acompanha a divisa comercial e aparece com leve desvalorização. Às 10h11, a moeda era negociada em baixa de 0,05%, a R$ 6,124.

Decisões de Donald Trump atraem atenção do mercado. A valorização do dólar surge em meio ao anúncio de que os Estados Unidos vão taxar em 25% a importação do aço brasileiro a partir de 12 de março. Tal movimento tem potencial para afetar e economia nacional e elevar a cotação do dólar.