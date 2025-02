Bolsa e dólar sobem com alta do petróleo e tarifas contra aço no radar

A Bolsa de Valores de São Paulo operava nesta segunda-feira (10) em alta. Por volta do meio-dia, o Ibovespa subia 0,92%, a 125.768 pontos. Os mercados emergentes reagem hoje aos mais recentes planos tarifários do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em nova escalada das tensões no comércio global. Desta vez, o alvo são as importações americanas de aço e alumínio, o que afeta diretamente o Brasil.

Mas a alta do petróleo e do minério de ferro nos mercados internacionais compensavam o efeito negativo das possíveis tarifas e ajudavam a Bolsa a ficar no positivo.

Por isso, o dólar comercial, voltou a subir após ter queda por algumas horas. No momento, tinha baixa de 0,08%, indo a R$ 5,789. O dólar turismo subia 0,23%, a R$ 6,030.

O que está acontecendo

O presidente Donald Trump anunciou neste domingo (9) que vai elevar as tarifas para o aço e alumínio de todos os países. A decisão será assinada nesta segunda-feira (10) e vai colocar uma taxa de 25% sobre os produtos.

O Brasil será um dos países mais afetados, com taxas que podem impactar US$ 6 bilhões em vendas, ao lado de Coreia do Sul, México e Canadá. O país exporta 48% de sua produção de aço e 16% da de alumínio para os Estados Unidos. Procurado, o Itamaraty indicou que não iria comentar por enquanto a declaração de Trump. "Caso Trump anuncie essas tarifas, elas têm potencial de prejudicar o crescimento econômico dos parceiros comerciais americanos e de resultar num impulso inflacionário, pelo menos no curto prazo, nos Estados Unidos", diz Leonel Mattos, analista de inteligência de mercado da StoneX,

No seu primeiro mandato, Trump impôs uma tarifa de 25% sobre o aço e 10% sobre o alumínio. No entanto, ele reverteu as tarifas de importação de aço no passado, negociando cotas de importação, especificando quantidades limitadas para compra dos produtos com o Brasil, o México e o Canadá.

Por que o dólar oscila e a Bolsa está no positivo?

A valorização do petróleo e do minério de ferro favorecem ingressos de dólares no Brasil. O minério de ferro subiu 0,79% na China nesta segunda. O preço impacta diretamente e positivamente ações de empresa brasileiras, como Vale (VALE3), que sobe 0,16%, para R$ 54,92, e Gerdau (GGBR4), com alta de 4,31%, para R$ 17,42.

O petróleo também amplia ganhos em meio a preocupações com uma possível queda na oferta. Isso porque os EUA impuseram sanções a uma rede internacional que facilita o transporte de petróleo do Irã para a China. Com isso, o barril do tipo Brent tinha alta de 1,21%.

Os preços também sobem com sinais de recuperação da economia do país oriental. O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) subiu 0,5% em janeiro, superando a previsão de 0,4%, e aumentou 0,7% em relação a dezembro. O núcleo do CPI, que exclui alimentos e energia, cresceu 0,6%, indicando uma recuperação da demanda e subindo pelo quarto mês consecutivo, após as medidas de estímulo de Pequim.

Reflexo nas ações

A eminência de um tarifaço contra o aço pode afetar algumas ações. A Companhia Brasileira de Alumínio (CBAV3), por exemplo, oscilava muito, mas no momento caía 0,18%, para R$ 5,49. A ação da Companhia Siderúrgica Nacional (CSNA3) também tinha muito sobe e desce mas subia no horário 0,11% para R$ 8,95. Usiminas (USIM5) subia 1,07%, para R$ 5,66.

Com agências internacionais