Dúzia de ovos a quase R$ 60 nos EUA revive 'crise do papel higiênico'

A escassez de ovos nos Estados Unidos vem provocando uma corrida pela compra do produto, revivendo a "crise do papel higiênico" que marcou a pandemia de covid-19. A busca vem aumentando ainda mais o preço já salgado da dúzia, que em alguns lugares chega a ser vendida a quase R$ 60.

O que aconteceu

O aumento dos preços foi provocado por um surto de gripe aviária nos EUA. A crise, que começou em 2022, disparou o preço do produto, informa reportagem do "USA Today".

A crise não foi contida até hoje. Embora alguns estados tenham controlado o surto do ano passado, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA na sigla em inglês) precisou sacrificar cerca de 17,2 milhões de galinhas poedeiras apenas entre novembro e dezembro, quase metade de todas as aves mortas pelo vírus no ano passado.

Com menos ovos no mercado, muitos americanos compram o máximo que podem quando os encontram nas gôndolas. A voracidade pelo produto vem aumentando ainda mais os preços, reavivando a "crise do papel higiênico" da pandemia, quando os consumidores estocaram o produto, comparou ao site de notícias a professora de marketing na Universidade Emory, Saloni Vastani, especialista em preços.

Os preços estão subindo por causa da gripe aviária, mas isso está levando as pessoas a comprar mais ovos do que o normal porque elas preveem preços mais altos e menor oferta nos supermercados.

Saloni Vastani, professora

Alguns pontos de venda já limitam a compra de ovos. "Continuamos a limitar o número de compras de ovos (...) e estamos trabalhando com nossos fornecedores para atender à demanda", disse o Sam's Club em comunicado.

R$ 60 a dúzia?

Nas últimas semanas, consumidores começaram a compartilhar nas redes sociais o valor que pagaram pelos ovos. Uma delas disse no X que desembolsou US$ 15 por 18 ovos, o que equivale a US$ 10 a dúzia, ou cerca de R$ 57. Outra consumidora publicou a imagem de uma prateleira com o produto a US$ 9,49, ou R$ 54,6 a dúzia.

A USDA divulgou relatório sobre os preços da caixa com 12 ovos em 31 de janeiro. Enquanto em Nova York a caixa custava em média US$ 7,25 (R$ 41,7), na Califórnia o preço girava em torno de US$ 8,72, ou R$ 50,1.

A expectativa da USDA é que os preços continuem subindo. O órgão espera que a produção de ovos caia em 2025, "refletindo um rebanho menor resultado de perdas para a gripe aviária". Os preços, estima, podem aumentar 20,3% ao longo do ano, contra 2,2% na média geral dos alimentos.

No "melhor cenário", as reposições podem levar "mais de nove meses para voltar ao normal". A estimativa é de Matt Sutton-Vermeulen, diretor de práticas agrícolas e alimentares da Kearney, uma empresa global de consultoria em estratégia e gestão.