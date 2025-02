Josias: Haddad puxa sardinha para seu lado, mas não desconhece a realidade

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, é a voz mais sensata do governo Lula (PT), puxa a sardinha para o seu lado, mas não desconhece a realidade, opinou o colunista Josias de Souza no UOL News, do Canal UOL, nesta sexta-feira (7).

A meu juízo, o Haddad é o que está lidando melhor no governo com esse problema da inflação. Ele faz observações ponderadas, puxa a sardinha para o seu lado, mas não desconhece a realidade. Josias de Souza, colunista do UOL

Mais cedo, em entrevista à Rádio Cidade, de Caruaru (PE), Haddad lamentou o reajuste inadequado do salário mínimo nos últimos anos, mas ressaltou que governo "bancou" reajuste acima da inflação. Ele também atribuiu a perda do poder de compra à "má administração" dos governos de Michel Temer e Jair Bolsonaro. Ainda durante a entrevista, o titular da Fazenda previu arrefecimento da inflação nos próximos meses.

Em relação à inflação, quando eu digo que ele é ponderado, é porque ele não desconhece a realidade, não fica arrumando frases de efeito, como faz o Lula, não fica culpando o Banco Central, não fica jogando a responsabilidade no colo do consumidor. Ele não faz uma análise sensata, que leva em consideração todos os fatores que interferem ou podem interferir no comportamento da inflação geral e também na inflação dos alimentos.

Então, ele pondera que estamos na iminência de termos resultados da safra, que a safra vai ser boa —sendo boa, evidentemente vai ter uma oferta de alimentos. Ele menciona ainda o comportamento do câmbio. A queda do dólar efetivamente ajuda na queda do preço do alimento. E fala ainda da política monetária, da alta de juros de forma sensata. Josias de Souza, colunista do UOL

Inflação atrapalha popularidade de Lula

A alta de preços dos alimentos já pesa na popularidade de Lula, segundo pesquisa divulgada pela Quaest, divulga no fim de janeiro. Oito em cada dez entrevistados disseram ter percebido aumentos de valores no último mês.

Lula disse ainda estar "trabalhando com muito afinco para solucionar o preço dos alimentos" e adiantou reunião com produtores de carne e de arroz para discutir o assunto.

Com a alta dos preços, o presidente pediu para que os consumidores deixem de comprar produtos que estejam muito caros. Segundo ele, isso funcionaria como uma forma de pressão para reduzir os preços e ajudar a controlar a inflação.

Josias: 'Estado deve explicações sobre acidentes aéreos no Brasil'

No UOL News, o colunista Josias de Souza afirmou que, diante da série de acidentes aéreos ocorridos recentemente no Brasil, o governo federal está devendo explicações à população do país.

Há aqui dois aspectos a se considerar. O primeiro deles é a sensibilidade humana. Por razões óbvias, o ministro da área e o próprio Palácio do Planalto deveriam ter soltado uma nota para lamentar as mortes e se solidarizar com as famílias. Josias de Souza, colunista do UOL

No início da manhã de hoje, um avião de pequeno porte caiu na avenida Marquês de São Vicente, na Barra Funda, zona oeste da capital paulista. A queda ocorreu pouco depois de a aeronave decolar do aeroporto Campo de Marte. O avião atingiu a traseira de um ônibus. Duas pessoas morreram e seis tiveram ferimentos leves.

