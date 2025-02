Dólar ronda estabilidade e caminha para sexta queda semanal consecutiva

Do UOL, em São Paulo (SP)

O dólar opera estável ante o real nesta sexta-feira (7), rumo à sexta desvalorização semanal seguida. Às 10h26, a moeda norte-americana era comercializada em baixa de 0,02%, por R$ 5,764.

O que aconteceu

Dólar comercial oscila com rumo indefinido. A leve alta registrada nesta segunda-feira mantém a divisa dos Estados Unidos abaixo da cotação de R$ 5,80, rompida no fechamento da última terça-feira (4).

Ontem, a moeda norte-americana caiu 0,52%. A desvalorização reverteu a alta de 0,4% registrada no pregão da última quarta-feira. A variação representou a primeira alta do dólar ante o real desde 17 de janeiro.

Moeda rumo à sexta queda semanal seguida. Com desvalorização acumulada de 6,73% neste ano, a cotação do dólar diminuiu em todas as últimas cinco semanas. Para interromper a sequência, a divisa precisa fechar o dia acima de R$ 5,837.

Cotação para viajantes apresenta leve queda. Após fechar abaixo de R$ 6 pela primeira vez desde novembro do ano passado, o dólar turismo recuava 0,09% às 10h27, negociado por R$ 5,988.

Bolsa

Ibovepsa opera em leve alta nesta sexta-feira. O principal índice do mercado acionário brasileiro mantém a trajetória dos últimos pregões e avança acima dos 126 mil pontos. Às 10h24, o índice subia 0,09%, aos 126.333,22 pontos.

Investidores mantêm olhos voltados para os EUA. A atenção em questão é voltada para a divulgação dos dados do mercado de trabalho em janeiro. Sidney Lima, analista da Ouro Preto Investimentos, explica que os números podem influenciar na trajetória dos juros norte-americanos.