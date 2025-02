Bradesco se reestrutura, ganha 2,1 milhões de clientes e lucra 87,7% mais

O Bradesco teve um lucro recorrente de R$ 5,402 bilhões no quarto trimestre de 2024, uma alta de 87,7% em relação ao mesmo período de 2023, segundo balanço divulgado na manhã desta sexta-feira (7). O resultado ficou um pouco acima da estimativa dos analistas.

Os números mostram que o segundo maior banco privado brasileiro segue se recuperando após uma sequência de resultados ruins em 2023, com aumento da inadimplência e perda de rentabilidade, que levaram a uma mudança de presidente.

Dados financeiros

O lucro líquido do Bradesco no quarto trimestre do ano passado subiu 3,4% ante o terceiro trimestre. Superou, assim, as projeções do mercado, que eram de um lucro de R$ 5,315 bilhões, segundo a agência de informações financeiras Bloomberg. No acumulado do ano, somou R$ 19,6 bilhões, o que significa alta de 20% na comparação com 2023.

No quarto trimestre do ano passado, o ROE (retorno sobre patrimônio) ficou em 12,7%. É um nível 5,8 pontos acima do mesmo intervalo de 2023 e 0,3 ponto superior ao do terceiro trimestre do ano passado.

A margem financeira com clientes subiu 5,4% na comparação anual, para R$ 16,995 bilhões. Esse indicador mostra quanto o banco ganhou com seu negócio principal, que é a concessão de empréstimos.

A carteira de crédito do Bradesco cresceu 4% no quarto trimestre de 2024 ante o terceiro e 11,9% na comparação com o quarto trimestre de 2023, para R$ 981,7 bilhões. O maior avanço foi no segmento de pequenas e médias empresas: 28% ano a ano. A carteira de pessoas físicas se expandiu 13,3% e a de grandes empresas, 2,5%.

Dados operacionais

O banco ganhou 2,1 milhões de clientes em todos os segmentos em 2024. Ao final do ano, o Bradesco tinha 38,2 milhões de correntistas.

Foram fechados 1.385 pontos de atendimento no ano passado. O número de PABs (postos de atendimento bancários) passou de 3.873 para 2.970, o número de unidades de negócio caiu de 820 para 729, e o número de agências encolheu de 2.695 para 2.305.

Matéria em atualização. Aguarde mais informações.