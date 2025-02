Vendas da Tesla despencam na Europa após suposto gesto nazista de Musk

Do UOL, em São Paulo

As vendas de veículos da Tesla despencaram na Europa em janeiro de 2025 após suposto gesto nazista do dono da montadora, Elon Musk, durante a posse do presidente americano Donald Trump no último dia 20. Musk ironizou a repercussão.

O que aconteceu

A redução nas vendas de janeiro foi registrada na Alemanha, França, Noruega, Suécia e Reino Unido. A comparação é com igual período do ano passado, informou o site de notícias americano Financial Times.

A maior redução foi na França. A venda de 1.141 unidades representou uma queda de 63%, de acordo com o Ministério da Transição Ecológica e da Coesão Territorial.

Cybertruck, o carro mais famoso da Tesla Imagem: Foto: Tesla

Na Alemanha, onde foi instalada a única fábrica da Tesla na Europa, a redução também foi alta. As vendas da montadora despencaram 59,5%, de acordo com a Autoridade Federal de Transporte Rodoviário.

Na Suécia e Noruega, o resultado foi parecido: vendas 44,3% menores na Suécia, segundo a Mobility Sweden, e queda de 37,9% na Noruega, informa a Administração Norueguesa de Estradas Públicas.

No Reino Unido, a diminuição foi de 7,8%, diz a Society of Motor Manufacturers and Traders.

Gesto nazista?

Elon Musk virou assunto após fazer um gesto visto por especialistas como apologia ao nazismo. A polêmica aconteceu durante comício em homenagem a Donald Trump, que no dia 20 de janeiro tomou posse como presidente dos Estados Unidos.

Musk bateu no peito com a mão direita e estendeu o braço em direção à plateia, repetindo o gesto para as pessoas atrás dele. Imediatamente, o ato foi interpretado como uma saudação nazista. "Coisas incríveis estão acontecendo", publicou em uma rede social o extremista Andrew Torba, fundador da rede social de extrema-direita Gab.

Elon Musk faz gesto comemorado por extremistas em discurso após posse de Trump Imagem: REUTERS/Mike Segar

Claire Aubin, historiadora especialista em nazismo nos EUA, afirmou que o gesto de Musk foi um "sieg heil". A expressão significa "viva a vitória" e era amplamente utilizada durante o regime nazista.

"Saudação nazista e muito agressiva", disse outra especialista. Em publicação no X, a professora Ruth Ben-Ghiat, especialista em fascismo, endossou a opinião dos colegas. O jornalista Mike Stuchberry, que ensinou a história da alemanha nazista na Alemanha e na Austrália, também afirmou que este foi um gesto em alusão a Hitler.

"Sinal totalmente desajeitado", diz outro historiador. Em publicação no X, Aaron Astor afirmou que Musk não fez saudação nazista. "É um sinal de mão socialmente desajeitado de um homem autista", disse.

Organização contra o antissemitismo defendeu Musk. A Anti-Defamation League (ADL) declarou que o gesto parecia ser apenas um movimento estranho de entusiasmo, não uma saudação nazista.

Musk respondeu às críticas com ironia. Ele afirmou que os ataques comparando-o a Hitler estão desgastados e precisam de "truques sujos melhores".

Associações políticas de Musk foram mencionadas. Nos últimos tempos, ele expressou apoio a partidos de extrema-direita na Europa, inclusive ao AfD, partido da extrema direita com candidatos investigados por atos de apologia ao nazismo e de desrespeito aos direitos humanos.