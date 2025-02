Haddad admite inflação acima de 4,5% em junho, mas espera 'surpresas positivas' com safra e câmbio

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse esperar que o Brasil tenha surpresas inflacionárias positivas este ano, mas reconheceu que a inflação acumulada em 12 meses deve seguir acima de 4,5% até junho, assim como projetado o BC (Banco Central).

Em entrevista à GloboNews veiculada na noite desta quarta-feira (6), Haddad avaliou que a safra prevista para o ano e o câmbio mais acomodado devem contribuir para o controle da inflação, inclusive surpreendendo as projeções dos economistas para a alta de preços.

"Eu acredito que nós podemos ter surpresas em relação a expectativas do mercado, como tivemos em relação ao PIB (Produto Interno Bruto)", afirmou Haddad quando questionado sobre a inflação.

A safra esperada para este ano e o recuo do dólar ante o real, que já supera os 6%, são dois fatores que podem desacelerar a inflação, na visão do governo. "Acredito que podemos ter boas novas no front inflacionário, se a política for bem conduzida, e com a safra, o comportamento do câmbio. Podemos ter surpresas agradáveis", reforçou o ministro.

Ao mesmo tempo, Haddad afirmou que a inflação em junho "provavelmente" ficará acima de 4,5%, como prevê o BC. Na ata do último encontro do Copom (Comitê de Política Monetária), divulgada na terça-feira, o BC avaliou que a inflação acumulada em 12 meses deve seguir acima do teto da meta de inflação nos próximos seis meses — na prática, deve ficar acima de 4,5% pelo menos até junho.

A meta contínua de inflação perseguida pelo BC é de 3%, com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual. Em dezembro — dado mais recente — a inflação acumulada medida pelo IPCA estava em 4,83%, conforme o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Segundo o ministro, é de se esperar que a inflação fique acima do teto da meta até o meio do ano porque existe um ?atraso? na resposta dos preços à elevação dos juros pelo BC.

Atualmente a taxa básica Selic está em 13,25% ao ano, mas tecnicamente o efeito dos juros mais altos sobre os preços possui defasagem de vários meses.

"Aqui no Brasil acredito que a resposta (da inflação) vai ser mais rápida. Acredito que possa ter uma acomodação mais rápida também", acrescentou, defendendo que a taxa de juros seja um remédio aplicado pelo BC numa dose que não mate o paciente.

Reforma do IR

Na entrevista, Haddad também repetiu que a intenção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva é isentar de Imposto de Renda de brasileiros que ganham até R$5 mil. Pela proposta a ser encaminhada pelo governo ao Congresso, a partir de janeiro de 2026 estes trabalhadores deixariam de ter a retenção de imposto na fonte.

Por outro lado, conforme Haddad, brasileiros com renda superior a R$ 50 mil por mês que não têm atualmente uma retenção de IR "compatível" iriam pagar um imposto mínimo. Conforme o ministro, para o cálculo entrarão rendas provenientes de salários, mas também de outras fontes, formando um combo.

"Tem coisas que são isentas, e não serão levadas em consideração. Mas se a pessoa tem renda superior a R$ 50 mil por mês, e vai numa escadinha até R$ 100 mil por mês, vamos verificar se ela está pagando um imposto mínimo", afirmou.