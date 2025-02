Pix já pode integrar sistema internacional de pagamento, diz Galípolo

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, afirmou nesta quinta-feira (6) que a tecnologia desenvolvida com a criação do Pix no Brasil pode ser usada na integração de outros sistemas de pagamento instantâneo ao redor do mundo.

O que aconteceu

A tecnologia para conectar pagamentos internacionais rápidos já existe, segundo Galípolo. "O Pix tem o potencial de integração de pagamentos com sistemas instantâneos internacionais. Hoje, a tecnologia não é mais um obstáculo para essa conexão", disse ele em uma fala de oito minutos no Conferência Chapultepec, no México, realizada para discutir o aprimoramento da infraestrutura financeira nas Américas.

Para isso, afirmou, os países interessados precisam entrar em acordo. "Para integrar o sistema de pagamento internacional, precisamos estabelecer um campo de jogo com regras mínimas", disse ele sobre a "facilitação" dessas transações financeiras.

Cada país pode ter seu próprio sistema de pagamento rápido, e a tecnologia [criada] pode conectar diferentes sistemas de pagamento instantâneos de diferentes maneiras.

Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central

A criação do PIX

Galípolo disse que a criação do Pix enfrentou obstáculos. "[Foram] mais de 10 anos de resistência" desde sua proposição, disse ele sobre a tecnologia, lançada em 2020.

Para tirar o projeto do papel, o BC precisou entrar em campo. A instituição atuou como "regulador de sistema de pagamento para forçar a participação de mais de 500 mil contas e instituições", afirmou. "A criação de uma massa crítica de usuários foi crucial para o sucesso do Pix."

Como resultado, disse, "o Pix aumentou a competição no setor de pagamento brasileiro". "Também cobriu a demanda por uma opção de pagamento rápida, barata, fácil e segura", concluiu.

Não é só no Brasil

Mais de 50 países têm sistemas de pagamento instantâneo. É o caso da MB Way, em Portugal, o Bizum, na Espanha, e o Zengin, no Japão. O Brasil é o 8º país com mais transações do tipo, segundo um relatório global da ACI Worldwide e GlobalData.

Galípolo não tratou de política monetária. Ele permanecerá fora do Brasil até o dia 8 de fevereiro para acompanhar o evento promovido pelo Banco de Compensações Internacionais (BIS).