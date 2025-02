Itaú tem alta de 15,8% no lucro do quatro trimestre; despesas crescem 8,9%

O Itaú Unibanco teve lucro líquido gerencial de R$ 10,884 bilhões no quarto trimestre de 2024, o que significa alta de 15,8% em relação ao mesmo período de 2023. Ante o terceiro trimestre do ano passado, o crescimento foi de 2%. A margem financeira com clientes, que contabiliza os ganhos em operações de crédito, subiu 8,3% na comparação anual, para R$ 28,484 bilhões, e as despesas (exceto com juros) avançaram 8,9%.

No ano de 2024, o Itaú teve lucro de R$ 41,403 bilhões, uma expansão de 16,2% em relação a 2023.

O que aconteceu

A carteira de crédito do Itaú subiu 15,5% em um ano, para R$ 1,359 trilhão. Houve crescimento em todos os produtos, com destaque para os financiamentos a grandes empresas, que cresceram 21%. A carteira de micro, pequenas e médias empresas se expandiu 17,7%.

O retorno sobre o patrimônio líquido (ROE, na sigla em inglês) no quarto trimestre de 2024 foi de 22,1%, uma alta de 0,9 ponto porcentual em um ano, mas uma queda de 0,6 ponto em três meses. Ao final de dezembro passado, o banco tinha R$ 3,048 trilhões em ativos, alta de 13,1% em um ano, e o patrimônio líquido era de R$ 201,055 bilhões, número 11,2% maior.

O lucro do banco cresceu devido ao aumento das margens e das receitas com serviços, enquanto o custo do crédito caiu por causa da queda da inadimplência. O produto bancário do Itaú, que soma as margens com juros e as receitas com serviços, foi de R$ 44,098 bilhões no quarto trimestre de 2024, um crescimento de 7,6% em um ano e de 3,3% em três meses.

Matéria em atualização. Aguarde mais informações.